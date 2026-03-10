Slusari: Comercializarea motorinei angro către fermieri s-a oprit. În unele cazuri combustibilul ajunge la 28–29 lei

Fermierii din Republica Moldova se confruntă cu dificultăți majore în procurarea motorinei, iar autoritățile nu intervin pentru a soluționa situația, susține fostul deputat și reprezentant al agricultorilor Alexandru Slusari.

Într-o postare pe Facebook, acesta afirmă că în țară ar exista rezerve de produse petroliere, inclusiv unele cumpărate la prețuri mai vechi, însă majoritatea agricultorilor nu au acces la aceste stocuri.

„Probabil undeva în țară sunt rezerve ale produselor petroliere. Mai mult ca atât, eu sunt sigur că ele sunt și o bună parte din ele au fost procurate la prețuri vechi. Doar că marea majoritate a agricultorilor nu beneficiază de aceste rezerve”, a scris Slusari.

Potrivit acestuia, comercializarea motorinei angro către fermieri practic s-a stopat, iar companiile petroliere oferă carburant doar în cazuri rare și la prețuri ridicate.

„În cazuri rare companiile petroliere propun producătorilor agricoli combustibil la preț de 28–29 lei. Haos total, care afectează în primul rând agricultorii micro, mici și mijlocii, și, deocamdată, acțiuni zero din partea autorităților”, susține el.

Slusari mai afirmă că Republica Moldova nu dispune de rezerve strategice de motorină și benzină, deși acest lucru este obligatoriu în statele Uniunii Europene.

„Nu știu de ce guvernarea, care practic zilnic ne raportează cum noi anticipat racordăm legislația națională la acquis-ul comunitar, a ignorat directiva foarte importantă a UE privind stocuri strategice obligatorii ale produselor petroliere”, a menționat acesta.

În același timp, el critică și activitatea Consiliului Concurenței, despre care spune că nu ar fi intervenit în ultimii ani pe piața carburanților.

„Consiliul Concurenței la noi doarme practic din data creării și în ultimii cinci ani mai multe semne de viață societatea acolo nu a văzut. Și aici restanțele privind ajustarea legislației la normele UE sunt uriașe, iar despre preluarea practicilor europene referitoare la combaterea cartelelor nici nu se vorbește măcar”, a afirmat Slusari.

Reprezentantul fermierilor mai spune că agricultorii solicită de mai mulți ani implementarea unei reguli existente în Uniunea Europeană, care prevede restituirea accizelor pentru motorina utilizată în agricultură, însă până în prezent nu au fost adoptate măsuri concrete.

„Câțiva ani la rând fermierii cer implementarea altei reguli din Uniunea Europeană, ce ține de restituirea accizelor la motorina utilizată pentru efectuarea lucrărilor agricole. Însă, la moment, totul se rezumă la promisiuni”, a subliniat Slusari.

În contextul crizei petroliere generate de războiul din Orientul Mijlociu, acesta spune că autoritățile din statele UE încearcă să protejeze sectorul agricol, oferind fermierilor acces la carburanți la prețuri accesibile și compensând o parte din costul motorinei folosite în agricultură.

„Urmărim atent cum alte state din UE reacționează la criza petrolieră generată de războiul în Orientul Mijlociu. În domeniul agrar vedem că autoritățile țărilor Uniunii Europene fac tot posibil ca fermierii să aibă acces la carburanți la prețuri relativ accesibile. Plus vin cu compensarea unei părți a motorinei folosite în agricultură. La noi totul rămâne pe vechi. Aici nu luăm exemplu UE”, a mai scris el.

În final, Slusari a concluzionat că fermierii din Republica Moldova sunt lăsați să se descurce singuri în fața crizei.

„Salvarea fermierilor moldoveni care se îneacă rămâne în mâinile fermierilor înșiși”, a conchis acesta.