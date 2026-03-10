Polonia contestă planurile SUA de a ridica sancţiunile privind petrolul rusesc

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a pus sub semnul întrebării intenția raportată a Washingtonului de a relaxa sancțiunile asupra petrolului rusesc, avertizând că o astfel de măsură ar putea avea consecințe geopolitice importante.

Într-o postare publicată sâmbătă pe platforma X, liderul polonez a legat conflictul din Orientul Mijlociu de posibile schimbări în politica energetică occidentală și a ridicat întrebarea privind cine ar putea beneficia de noul context.

„Războiul din Orientul Mijlociu continuă și haosul se extinde. Prețurile petrolului cresc. Washingtonul ar putea ridica sancțiunile asupra petrolului rusesc. Cine este adevăratul câștigător aici?”, a scris Tusk, potrivit publicației YeniŞafak.

Declarația reflectă îngrijorările tot mai mari din Europa legate de eventuale fisuri în frontul transatlantic al sancțiunilor impuse Rusiei după invazia Ucrainei.

Semnale din partea Trezoreriei SUA

Comentariile premierului polonez au venit după declarațiile secretarului Trezoreriei SUA, Scott Bessent, care a sugerat că Washingtonul analizează posibilitatea ridicării unor restricții asupra exporturilor suplimentare de petrol rusesc.

Potrivit lui Bessent, o astfel de măsură ar putea acoperi un deficit temporar de aprovizionare, provocat de perturbările din strâmtoarea Ormuz – un punct strategic pentru transportul global de energie. Zona este afectată în prezent de escaladarea tensiunilor militare dintre SUA, Israel și Iran.

O eventuală schimbare de politică ar marca un moment important pentru regimul de sancțiuni occidentale, care a încercat să limiteze veniturile Rusiei din exporturile energetice după începutul războiului din Ucraina.

În contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, calculele Washingtonului par influențate tot mai mult de preocupările privind securitatea energetică și stabilitatea piețelor globale.

Derogarea acordată Indiei

Semnale privind o posibilă schimbare de abordare au apărut și după ce Statele Unite au acordat recent o derogare temporară de 30 de zile care permite rafinăriilor indiene să reia achizițiile de petrol rusesc.

Decizia a fost prezentată drept o măsură menită să asigure stabilitatea aprovizionării globale cu energie, însă ea evidențiază și dificultatea aplicării unor sancțiuni stricte într-un context în care marile economii emergente continuă să caute surse de energie accesibile.

Declarațiile lui Tusk au o semnificație aparte, în condițiile în care Polonia se numără printre cele mai ferme state din Uniunea Europeană în susținerea sancțiunilor împotriva Rusiei.

Reacția liderului de la Varșovia reflectă temerile existente în special în Europa de Est, unde există îngrijorări că orice relaxare a sancțiunilor ar putea oferi Moscovei un răgaz economic.

Prin întrebarea sa directă — „cine este adevăratul câștigător” — premierul polonez a sugerat că Rusia ar putea beneficia atât de pe urma creșterii prețurilor petrolului, alimentată de instabilitatea din Orientul Mijlociu, cât și de o eventuală relaxare a sancțiunilor occidentale.