Soldații ucraineni au capturat unul dintre „dinozaurii” ocupanților ruși

O fotografie distribuită de soldații ucraineni arată că au capturat un tanc T-62, unul dintre „dinozaurii” rușilor, cel mai probabil în timpul ofensivei din Harkov.

Imaginea a fost redistribuită de Ukraine Weapons Tracker, administratorii acestei pagini care monitorizează luptele din Ucraina notând sarcastic că „ultima fortăreață a căzut”.

#Ukraine: The last fortress has fallen – an ancient Russian T-62 tank was captured by the Ukrainian army. pic.twitter.com/QQxOPfE8ON

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 14, 2022