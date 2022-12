Sondaj: 38,3% de respondenți susțin poziția agresorului în războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei

38,3% dintre participanții la Barometrul Opiniei Publice, realizat de CBS-Research la comanda Institutului de Politici Publice, susțin poziția agresorului în războiul dus de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Alți 17% cred că Rusia apără Republicile populare separatiste din Donbass și Lugansk, iar 15% cred că războiul este ”o operațiune de eliberare a Ucrainei de nazism”, transmite Radio Chișinău.

Fiind întrebați cine are dreptate în acest conflict, cei mai mulți dintre respondenți, 36%, au fost de partea Ucrainei și doar 22% au fost de partea Rusiei, spune directorul executiv al Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie:

„La întrebarea cine credeți că are dreptate în acest conflict, 36% dintre respondenți au ales că Ucraina și 22% cred că Rusia. Așadar, cu 10 la sută mai puțini respondenți au ales că Rusia are dreptate în acest conflict. Răspunsul <nimeni> are un procent de 23 la sută, ceea ce înseamnă că nici Ucraina, nici Rusia nu au dreptate. Alți 12 la sută au spus că nu știu, ceea ce la fel este un procent mare”, spune Arcadie Barbăroșie.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Timpul.md şi pe TELEGRAM!