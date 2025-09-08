SUA taie sprijinul militar pentru flancul estic: România și aliații, chemați să se apere singuri

Statele Unite au decis să pună capăt unuia dintre programele esențiale prin care sprijineau țările NATO aflate pe flancul estic, între care se numără și România. Programul „Secțiunea 333”, menit să ofere echipamente și instruire, nu va mai fi finanțat după încheierea fondurilor deja aprobate.

Decizia semnalează o schimbare de strategie majoră: Washingtonul cere aliaților să-și asume mai multă responsabilitate pentru apărarea proprie și să-și crească bugetele militare. Această orientare reflectă dorința SUA de a redistribui resursele și de a reduce dependența Europei de suportul american.

Statele baltice și România sunt printre cei mai afectați de această hotărâre. Până acum, aceste țări se bazau pe asistența americană pentru a compensa lipsa de resurse și pentru a-și consolida capacitățile defensive.

Încetarea programului ridică semne de întrebare privind efectul de descurajare pe care NATO l-a menținut în fața amenințărilor externe. În lipsa sprijinului american, statele de pe flancul estic vor fi obligate să își accelereze propriile investiții în securitate.

Deși bugetele naționale pentru apărare au crescut în ultimii ani, diferența dintre capacitățile proprii și resursele oferite anterior de SUA rămâne semnificativă. Experții avertizează că perioada de tranziție va fi una vulnerabilă.

Pentru România și partenerii săi, această decizie marchează începutul unei noi etape — una în care protecția națională și cooperarea regională vor deveni decisive.