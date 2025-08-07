SUA trage un semnal de alarmă: Rusia pregătește manipulare masivă în alegerile Moldovei

Statele Unite reafirmă ferm dreptul Republicii Moldova de a-și decide în mod liber viitorul politic, în contextul avertismentelor recente legate de interferența Rusiei în alegerile parlamentare din septembrie. Declarația oficială a Washingtonului survine după acuzațiile președintei Maia Sandu, care a denunțat un plan agresiv al Kremlinului de manipulare electorală prin finanțare ilegală, atacuri cibernetice și campanii de dezinformare.

Oficialii americani cer autorităților moldovene să ia măsuri decisive pentru a proteja integritatea procesului electoral și avertizează că Rusia folosește atât proiecte politice fantomă, cât și o vastă rețea de fake news pentru a destabiliza țara. În plus, SUA susțin nevoia accelerării independenței energetice a Moldovei, ca un element cheie în reducerea vulnerabilităților strategice.

Sancțiunile împotriva persoanelor și entităților implicate în interferențe electorale sunt pe masă, iar Washingtonul oferă sprijin logistic și tehnic pentru securizarea alegerilor. Astfel, Statele Unite își poziționează Moldova în prima linie a luptei împotriva războiului hibrid dus de Moscova în Europa de Est.

Declarația vine într-un moment în care țara noastră se confruntă cu o presiune tot mai mare din partea Rusiei, care încearcă să blocheze parcursul european și să mențină influența pe teritoriul moldovean. Moldova este avertizată că viitorul său democratic depinde de vigilența și unitatea societății în fața acestor amenințări.