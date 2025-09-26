Succes istoric pentru agricultura moldovenească: merele din Briceni ajung pe piața Islandei

Fermierii din raionul Briceni au reușit o performanță notabilă, deschizând accesul merelor moldovenești pe piața Islandei — o piață mică, dar extrem de selectivă și exigentă. Este pentru prima dată când producătorii din nordul Moldovei pătrund pe această destinație nordică, marcând un pas important în diversificarea exporturilor agricole.

Pentru a ajunge la acest rezultat, agricultorii au fost nevoiți să respecte standarde stricte de calitate și siguranță alimentară. Merele au fost supuse unor verificări riguroase, ambalate în condiții moderne și transportate în regim controlat, astfel încât să-și păstreze prospețimea și aspectul impecabil pe rafturile islandeze.

Proiectul a fost posibil datorită colaborării dintre fermieri, distribuitori și parteneri logistici internaționali, care au contribuit la dezvoltarea unui lanț de aprovizionare eficient și competitiv.

Pe lângă valoarea economică, această reușită are și o semnificație simbolică: demonstrează că agricultura moldovenească poate concura pe piețe sofisticate și că fermierii locali sunt capabili să se ridice la nivelul cerințelor internaționale.

Exporturile regulate care urmează să fie livrate în Islanda reprezintă doar începutul. Fermierii din Briceni spun că își doresc extinderea parteneriatelor și spre alte țări nordice, unde cererea pentru fructe de calitate este ridicată.

Reușita lor devine un exemplu pentru alți producători agricoli din Republica Moldova, confirmând că prin muncă, inovație și respectarea standardelor, piața internațională este accesibilă chiar și pentru un mic fermier dintr-un sat moldovenesc.