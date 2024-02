Sunt 30 de ani de când creştem în România şi de când vedem România crescând

Astăzi este ziua Băncii Transilvania. Orice aniversare ne duce cu gândul la cum a fost până acum, ce a fost bine, provocator, ce ne-a dus departe şi mai ales la cum a început totul, acum 30 de ani. Povestea băncii s-a născut datorită a 46 de fondatori, în cea mai mare parte clujeni, care au pus împreună un capital de 2 milioane de dolari. Primii clienţi au fost chiar fondatorii băncii, dar şi familiile, prietenii şi vecinii. Am început cu o singură unitate, Sucursala Cluj, şi cu o echipă de 13 persoane, dintre care o parte este şi azi la BT.

Cei mai întreprinzători ani România anului 1994 era destul de gri. Era după câţiva ani de la Revoluţie, visam doar la Uniunea Europeană. Democraţia şi capitalul românesc erau la început. Bankingul era cu totul altul, era doar despre credite şi depozite pentru că inclusiv cardurile şi bancomatele au apărut ulterior. Erau însă şi multe oportunităţi pentru că economia şi ţara erau în plină tranziţie de la sistemul centralizat – în care totul era deţinut de către Stat – la un model descentralizat, bazat pe proprietate privată. Aceşti 30 de ani au însemnat cele mai mari transformări pentru România – în economie, tehnologie, stil de viaţă, nivel de trai şi educaţie financiară -, iar toate acestea au avut legătură cu bankingul, care a contribuit esenţial la schimbare. Pentru Banca Transilvania, perioada a fost o oportunitate, dar şi o provocare de a ţine pasul cu toate schimbările din societate. Apoi, UE a adus un suflu nou, cu pieţe libere şi cu finanţări care au contribuit la dezvoltarea ţării, la creşterea nivelului de trai, dar şi la accentuarea concurenţei, inclusiv în rândul băncilor. Cu alte cuvinte, BT a crescut într-o perioadă care înseamnă cei mai întreprinzători ani din istoria României.

De la 15.000 de clienţi, la peste 4 milioane Au fost multe idei şi realizări în toţi aceşti ani, care au scris istoria băncii: extinderea în România (în 1994 aveam 5 unităţi), listarea la bursă, creşterea constantă a numărului de clienţi (în 1994, lucrau cu noi cam 15.000 de clienţi). A urmat adaptarea strategiei de business la contextul economic ulterior crizei financiare din 2008. În ultimii zece ani am accelerat creşterea ca şi grup financiar prin achiziţiile de bănci şi investiţiile în tehnologie, care au validat modelul nostru actual de business, bazat pe volume mari.

Curaj, încredere şi optimism Povestea succesului BT are la bază, în mare parte, curajul, încrederea şi optimismul. E important de spus că în primii 21 de ani de existenţă banca a acordat acţionarilor dividende doar în doi ani, în 1998 şi 2009, în rest capitalizând întregul profit ca să ne dezvoltăm şi să ajungem aici. Banca Transilvania avea acel spirit antreprenorial care ne-a dat avântul să facem pasul spre piaţa de capital, să fim prima bancă listată la Bursa de Valori Bucureşti. În plus, suntem una dintre companiile care au calificat România la statutul de piaţă emergentă, acum câţiva ani. Listarea la bursă ne-a oferit oportunităţi de creştere, ne-a ajutat să atragem resurse şi ne-a oferit infrastructura datorită căreia am ajuns o companie cu peste 53.000 de acţionari. De mulţi ani suntem, de asemenea, printre cele mai tranzacţionate acţiuni de pe piaţa principală. Ca bancă locală, am avut dintotdeauna capacitatea să acţionăm rapid şi să optimizăm permanent modelul nostru de business. Au fost momente-cheie, reinventări. România este geografia noastră Aşa am ajuns cel mai mare finanţator al economiei, dar şi cea mai mare bancă din ţară şi din Europa de Sud-Est, cu 21% cotă de piaţă, peste 4 milioane de clienţi, 10.000 de angajaţi, peste 500 de sedii şi soluţii de banking online de ultimă generaţie. Susţinem peste 400.000 de antreprenori – de la companii mari, IMM-uri, la start-up-uri. Suntem unul dintre cei mai mari angajatori din România şi contribuim anual cu aproximativ 1% din impozitul pe profit pe care îl plătesc toate companiile din ţara noastră. Cu aceeaşi încredere ne uităm la ceea ce urmează Vom fi aici să susţinem dezvoltarea ţării şi economiei, să contribuim la creşterea culturii antreprenoriale, prosperităţii oamenilor şi incluziunii financiare. Suntem conştienţi de rolul pe care îl avem în România, avem planuri mari pentru viitor. Suntem recunoscători fondatorilor, acţionarilor, clienţilor şi echipei de ieri şi de azi pentru contribuţia la una dintre cele mai frumoase poveşti din antreprenoriatul românesc, Banca Transilvania.

