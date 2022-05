SURSE: Rusia ar folosi în războiul din Ucraina avioane de generația a 5 „invizibile” la radar

Rusia ar folosi în conflictul din Ucraina avioanele sale de generația a 5-a Suhoi Su-57, avioane considerate „invizibile” la radar. Folosirea lor activă în Ucraina ar marca practic prima lor utilizare reală într-un conflict, după ce în urmă cu patru ani avionul a fost folosit în teste în Siria, transmite Hotnews.ro.

Forțele Aeriene rusești (VKS) ar folosi avioane de luptă Su-57 în timpul „operațiunii militare speciale” din Ucraina, potrivit unor surse militare citate de Tass.ru.

„Folosirea aeronavelor Su-57 în Ucraina a început la două-trei săptămâni după începerea operațiunii speciale. Avioanele folosesc rachete și operează în afara zonei active ale sistemelor de apărare aeriană inamice„, a spus interlocutorul agenției ruse.

TASS precizează că nu are informații oficiale în acest sens.

Agenția de presă rusească mai noteazăcă dacă se confirmă, ar fi practic prima operațiune oficială de luptă în care Su-57, primul și singurul avion rusesc de generația a 5-a, este implicat. Totodată, Tass amintește că avionul a mai fost testat de câteva ori în 2018 în Siria, însă el a intrat oficial în dotarea și operarea forțelor rusești abia din 2020.

Forțele Aeriene Ruse operează în prezent trei astfel de avioane și ar urma să primească alte 22 de aeronave Su-57 până la finalul anului 2024, iar până în 2028 numărul total acestor avioane ar urma să ajungă la 76 de unități.

Su-57, primul și singurul avion „stealth” al Rusiei

Avionul Suhoi Su-57 este considerat a fi primul și singurul avion de generația a 5-a al Rusiei și primul avion care folosește tehnologie „Stealth” (n.r. invizibilă la radar / greu de detectat). Din generația a 5-a de avioane, la nivel mondial, sunt modele precum F-22 Raport, F-35 Lightning II, Chengdu J-20 sau Shenyang FC-31.

Su-57 are un radar AESA, un tun de 30mm, 6 poziții interne pentru armamente și 6 poziții externe sub aripi. Avionul e capabil de viteze supersonice de Mach 2 la altitudine înaltă și de 1,2 Mach viteză de supercroazieră. Cu viteză supersonică avionul are o rază operațională de circa 1.500 de km (3.500km subsonic, în configurația stealth fără rezervoare externe).

Avionul poate opera până la 20.000 metri altitudine și suportă supraforțe de 9G+.