TAROM vine cu oferte de Moş Nicolae pentru 13 destinaţii din Europa

TAROM lansează oferte în perioada 6 – 8 decembrie pentru 13 dintre cele mai căutate destinaţii de vacanţă din Europa, la preţuri ce pornesc de la 105 euro dus-întors. Potrivit unui comunicat al companiei, perioada de călătorie este 10 ianuarie – 31 mai 2025. “De Moş Nicolae, TAROM le oferă pasagerilor săi una dintre cele mai frumoase surprize din acest an. Prin achiziţionarea biletelor de avion în perioada 6 – 8 decembrie 2024, pasagerii TAROM vor beneficia de reduceri pentru zboruri spre/dinspre Bucureşti către unele dintre cele mai căutate destinaţii de vacanţă din Europa, astfel: Atena, Chişinău, Istanbul, Roma, la tarife începând cu 105 euro; Belgrad, Budapesta, Sofia, Praga, la tarife începând cu 125 euro; Bruxelles, Frankfurt, la tarife începând cu 145 euro; Amsterdam, Paris, Madrid, la tarife începând cu 175 euro”, se menţionează în comunicat. Potrivit sursei citate, tariful biletului pentru călătoria dus-întors include toate taxele, un bagaj de mână de 8 kg, iar check-in-ul este gratuit. Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM a fost înfiinţată în anul 1954 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor, fiind membră a Alianţei SkyTeam din 25 iunie 2010. Transportatorul Naţional al României deţine o flotă de 18 aeronave şi are în portofoliul său 70 de destinaţii operate cu aeronave proprii sau deservite de partenerii săi code share. Din anul 1993, TAROM este companie membră a Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA).

