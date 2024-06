Tech Expo 2024 aduce la standuri încuietoarea inteligentă,prin care poţi deschide uşa cu ajutorul telefonului

Încuietoarea inteligentă Netatmo Smart Door Lock va putea fi testată de către toţi pasionaţii de tehnologie în cadrul ediţiei din acest an a evenimentului Tech Expo, eveniment organizat la Romexpo, în marja Bucharest Tech Week, potrivit Agerpres.

Potrivit reprezentanţilor producătorului inovaţiei, compania Legrand, cu ajutorul Netatmo Smart Door Lock utilizatorii pot descuia uşa de la casă, simplu, de pe telefon, folosind aplicaţia Netatmo Security. În acelaşi timp, modalitatea tradiţională de a descuia uşa casei rămâne şi disponibilă, încuietoarea inteligentă vine la pachet şi cu o pereche de chei smart fizice “Una dintre principalele direcţii de evoluţie a domeniului de automatizare a locuinţelor este reprezentată de securitatea locuinţei, dar şi a datelor obţinute prin intermediul acestor ecosisteme. Legrand lucrează deja la soluţiile viitorului pentru ca locuinţele noastre să fie smart şi, totodată, păzite. O dovadă palpabilă în acest sens este chiar Netatmo Smart Door Lock, un dispozitiv pe care îl lansăm astăzi în România şi care a obţinut cele mai stricte certificări din industrie în ceea ce priveşte rezistenţa sa la atacuri atât electronice, cât şi fizice. Suntem entuziasmaţi că utilizatorii locali vor avea la dispoziţie o soluţie smart pentru uşa de la intrare şi, totodată, că pasionaţii de tehnologie prezenţi la Bucharest Tech Week vor putea interacţiona cu noul dispozitiv chiar din momentul lansării local”, a declarat Călin Paşcalău, într-un comunicat de presă, directorul general al Legrand România. Încuietoarea inteligentă Netatmo a obţinut certificările de securitate A2P, BZ+ şi SKG, întrunind astfel cele mai exigente standarde din industrie, existente în Europa.

Dispozitivul funcţionează prin Bluetooth, nu este conectat la Internet şi foloseşte protocolul NFC pentru a interacţiona cu cheile inteligente, care sunt imposibil de replicat. Mai mult, pentru a proteja securitatea datelor utilizatorilor săi, datele de acces şi identificare sunt stocate local în dispozitiv şi nu în cloud. De asemenea, cheile pierdute sau furate se pot dezactiva oricând, printr-un simplu gest. În acest fel, utilizatorul nu mai trebuie să caute un centru de copiere de chei tradiţional şi nici să se îngrijoreze că trebuie să schimbe butucul. “Prin intermediul Smart Door Lock îşi poate proteja simplu locuinţa, cu un minim de efort, generând o altă cheie electronică de pe smartphone. În aplicaţie se pot genera oricâte chei electronice pentru a descuia dispozitivul sau se pot şterge o parte dintre cele existente”, notează sursa citată.

Netatmo Smart Lock are şi alte tehnologii utile, cum ar fi posibilitatea ca proprietarul să trimită invitaţii pe telefon către oaspeţi, oferindu-le posibilitatea de a intra în locuinţă, chiar dacă familia nu se află acasă. În plus, încuietoarea inteligentă are integrat un accelerometru care detectează orice vibraţie care ar putea fi cauzată de încercarea de a intra prin efracţie. Totodată, utilizatorii pot accesa din aplicaţie istoricul utilizării uşii, atunci când sunt în raza de detecţie Bluetooth a încuietorii şi îşi pot da seama dacă cineva a încercat să forţeze intrarea. Inovaţia de la Legrand poate fi instalată foarte simplu pe orice uşă, înlocuind cilindrul încuietorii clasice. În acelaşi timp, utilizatorii pot instala oricâte încuietori inteligente în locuinţa lor )la garaj, la intrare, la birou) şi le pot descuia pe toate cu o singură cheie inteligentă, renunţând la brelocurile greoaie, cu multe chei. Cheia Netatmo Smart Door Lock este echipată cu baterii cu o durată de viaţă de doi ani. “Când bateria dispozitivului se apropie de final, acesta trimite utilizatorului o notificare pe telefon, atunci când se află în proximitate, iar, dacă dispozitivul este complet descărcat, utilizatorul poate folosi un cablu micro-USB de rezervă pentru a deschide uşa şi a schimba apoi bateriile. Toate funcţiile încuietorii şi cheilor inteligente Netatmo sunt disponibile gratuit. Nu este necesar niciun tip de abonament şi nu se percep niciun fel de costuri adiţionale pentru a le folosi sau a accesa datele acestora”, se menţionează în comunicat. Dispozitivul Netatmo Smart Door Lock a fost distins, în 2020, la evenimentul “CES 2020 Innovation Awards” cu premiul de la categoria “Electrocasnice”. egrand a raportat vânzări globale de de aproximativ 8,4 miliarde de euro, în 2023, şi este listată la Euronext Paris, pe componenta indicilor bursieri CAC 40. În România şi Republica Moldova, Grupul Legrand este prezent de peste 20 de ani şi comercializează, prin intermediul distribuitorilor săi, cele mai variate şi inovatoare produse din domeniul electric sub umbrela a 15 mărci de top, dintre care cele mai reprezentative sunt: Legrand, BTicino, Zucchini, Cablofil, Netatmo. Ediţia din acest an a Tech Expo se întinde pe o suprafaţă de 5.500 mp, unde peste 70 de expozanţi îşi prezintă vizitatorilor cele peste 1.400 de produse şi soluţii, ultimele noutăţi tehnologice de pe piaţă. Participarea la Business Summits (10-14 iunie) se face pe baza unui bilet ce poate fi achiziţionat direct de pe site-ul evenimentului, iar participarea este gratuită pentru toate persoanele cu vârsta de peste 18 ani, cu înscriere în prealabil pe https://www.techexpo.ro/. Bucharest Tech Week reprezintă festivalul care transformă Bucureştiul în capitala internaţională a tehnologiei şi care reuneşte atât profesioniştii cât şi pasionaţii de tehnologie şi inovaţii. Organizatorul evenimentului este Universum Expo. GoTech World (anterior denumit Internet & Mobile World) este cea mai amplă expo-conferinţă şi casa economiei digitale din Europa Centrală şi de Est, în care profesioniştii din întreaga regiune au acces la soluţii tech B2B, insight-uri pe diferite arii digitale şi o oportunitate de networking.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!