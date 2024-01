Teheranul, orchestratorul capturării petrolierului grecesc. Nava cisternă St Nikolas este reținută în Bandar Abbas, Iran

Nava cisternă St NIKOLAS, deținută de greci, pavilionul Insulelor Marshall, al companiei Empire Navigation, care a fost capturat de un grup de 5 bărbați înarmați în largul coastei Omanului, a fost în ancorajul Bandar Abbas din Iran de ieri, potrivit unor surse sigure, scrie energypress.gr. Potrivit APE-MPE, de siguranța și repatrierea marinarului grec, membru al echipajului, se ocupă de Ministerul Afacerilor Externe, potrivit acelorași surse.

Potrivit ultimei actualizări de la Empire Navigation, principala preocupare și cea mai mare prioritate rămâne siguranța echipajului navei St. Nikolas, un total de 19 marinari (18 filipinezi și un grec).

Referitor la incident, arată că a informat din prima clipă autoritățile competente și este în strânsă și continuă colaborare cu acestea precum și cu rudele membrilor echipajului.

Energypress a scris anterior: Iranul a confiscat un tanc care transporta țiței irakian destinat Turciei, într-o mișcare văzută ca o represalie pentru confiscarea de către SUA a aceleiași nave anul trecut, a informat presa iraniană. Nava cisterna St Nikolas, sub pavilion Insulelor Marshall, care a fost confiscat de SUA anul trecut pentru că transporta petrol iranian, a fost îmbarcata de oameni înarmați în timp ce naviga în largul orașului Oman Sohar, potrivit asigurătorului britanic Ambrey, iar sistemul de urmărire AIS al navei a fost închis în timp ce se îndrepta spre portul iranian Badar-e-Jask. După ce nava a fost confiscată anul trecut, Iranul a avertizat SUA că această acțiune „nu va rămâne fără răspuns”. „Marina iraniană a anunțat arestarea unui tanc american în Golful Oman în urma unei hotărâri judecătorești”, a informat presa iraniană, citând o declarație a armatei iraniene. Nu este clar de ce mass-media iraniană etichetează nava drept un petrolier american. În 2023, St Nikolas a fost confiscat de SUA în timpul unei operațiuni de aplicare a sancțiunilor împotriva Iranului, în timp ce naviga sub numele de Suez Rajan. La acea vreme, Statele Unite anunțaseră că Corpul Gărzii Revoluționare a încercat să introducă petrol iranian în China, încălcând sancțiunile SUA. Nava încărcase 145.000 de tone de petrol în portul Basra și se îndrepta către Aliaga, Turcia, prin Canalul Suez, potrivit companiei proprietare a navei, Empire Navigation, care a declarat că a pierdut contactul cu nava. Nava are un echipaj de 19 membri compus din 18 filipinezi și un grec, potrivit companiei, care precizează că nava a fost închiriata de compania turcă de rafinărie Tupras. Centrul de operațiuni comerciale maritime din Marea Britanie (UKMTO) a declarat astăzi că a primit informații că patru sau cinci bărbați înarmați s-au îmbarcat pe navă, care se afla la aproximativ 50 de mile marine la est de coasta Omanului. Bărbații înarmați purtau uniforme negre în stil militar și măști negre. Potrivit UKMTO, nava și-a schimbat cursul și se îndreaptă spre apele teritoriale iraniene, în timp ce comunicarea cu aceasta s-a pierdut. Suez Rajan transporta peste 980.000 de barili de țiței iranian de contrabandă anul trecut când a fost confiscat și petrolul confiscat ca parte a unei operațiuni de sancțiuni ale SUA. Timp de două luni și jumătate, nu a putut descărca petrolul iranian din cauza temerilor ca sancțiuni secundare să fie impuse navelor pe care urma să fie încărcat. A fost redenumit St Nikolas după ce și-a descărcat încărcătura. Casa Albă condamnă confiscarea de către Iran a navei Statele Unite au condamnat confiscarea de către Iran a unui petrolier în largul coastei Omanului și au cerut eliberarea imediată a navei și a echipajului său, a anunțat astăzi Casa Albă. “Nu există absolut nicio justificare pentru arestarea lui, absolut nici una. Trebuie să fie eliberat”, a declarat John Kirby, purtătorul de cuvânt al Consiliului Naţional de Securitate al Casei Albe.

