Tendințele în modă pentru sezonul următor

Nu este nevoie să te pierzi în varietatea interminabilă de modele de haine și încălțăminte disponibile pentru sezonul următor, pentru că îți poți seta priorități în funcție de ocazii, de preferințe de stil sau de ceea ce îți place cel mai mult să porți. Orice ai alege, trebuie să știi că în sezonul următor vei avea disponibile articole extrem de frumoase, cu designuri inedite, așa că sigur îți vor plăcea. Iată câteva idei care te vor ajuta să îți completezi ținutele în tendințe din sezonul cald.

Fusta lungă din denim, must-have-ul sezonului

Elegantă și ușor de asortat la ținutele de zi cu zi, o fustă lungă din denim trebuie să se regăsească și în garderoba ta. Pentru a o asorta în cel mai plăcut și stilat mod, poți alege unul dintre modelele de tricouri Hugo Dama pe Answear.ro pentru un look casual sau o bluză pentru un look mai sofisticat.

Sandalele plate sau o pereche de sneakers ar fi variantele perfecte pentru completarea ținutei într-o notă casual, însă poți opta și pentru o pereche de tocuri înalte dacă dorești să adaugi o notă de eleganță ținutei. Nu ezita să te joci cu accesoriile – cum ar fi o curea în talie pentru a-ți sublinia silueta sau o pălărie pentru un look boem – și îți vei completa look-ul perfect.

Pantalonii cargo au ultimul cuvânt de spus

Cu buzunare practice, caracterizând perfect stilul casual, pantalonii cargo sunt perfecți pentru completarea unei ținute chic. Îi poți combina cu un crop top pentru un look casual sau cu un bodysuit pentru un look mai îndrăzneț.

O pereche de sneakers Calvin Klein Dama pe Answear.ro de culoare albă va completa perfect ținuta într-o notă casual, iar o pereche de sandale cu curele va adăuga o notă de eleganță ținutei.

Topurile asimetrice pentru dezvăluirea umerilor frumoși

Designul pe care îl are un top asimetric este unic, iar versatilitatea acestui articol vestimentar este cea care face posibilă combinarea cu diverse piese pentru obținerea unui aspect chic și modern. Îl poți combina cu pantaloni cu talie înaltă pentru a-ți sublinia silueta, cu o fustă scurtă plisată pentru un look mai feminin și poți adăuga accesorii pentru a evidenția asimetria și designul unic al acestuia.

Rochiile cu modele florale revin și în acest an

Rochia cu model florale este perfectă pentru sezonul de primăvară-vară și în acest an, aceasta putând fi purtată în moduri diferite, în funcție de stilul purtătoarei sau de ocazie cu care o vei purta. Pentru un look casual, poți alege dintre modelele cu talpă plată de papuci si sandale Puma Dama pe Answear.ro, adăugând drept accesoriu o geantă realizată din macrame, iar pentru un look mai elegant poți alege sandalele înalte cu curele și îți poți accesoriza ținuta cu bijuterii aurii.

Pe lângă aceste articole vestimentare, în acest sezon atrag atenția și rochiile croșetate, fustele cu talie joasă care ne duc înapoi în anii 2000, sandalele cu talpă plată realizate din rafie și în partea superioară, jachetele matlasate cu modele mozaic sau pantalonii din in, aliatul perfect al femeilor la modă care doresc să lupte cu valurile de căldură din cel mai fierbinte anotimp din an. Nu ai nevoie decât de puțină creativitate și vei reuși să obții un look perfect, în tendințe, și în acest sezon.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!