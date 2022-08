Teoria fascistului separatist transnistrean: Dacă R. Moldova vrea armată înseamnă că vrea să provoace conflicte și tensiuni

Conform teoriei ocupantului separatist pro-rus Vitali Ignatiev, orice tentativă a R. Moldova de a avea o armată modernă înseamnă că s-ar planifica conflicte și tensiuni. Sigur, Rusia are voie să pornească conflicte armate (Ucraina, Georgia, R. Moldova) pentru a ocupa teritorii străine sau a crea acolo republici fantomă.

Asa zisul ministru de externe din regiunea transnistreana, Vitali Ignatiev, se arata ingrijorat de planurile autoritailor de la Chisinau de „inarmare” a Republicii Moldovei, transmite presa de la Tiraspol.

„Am vorbit despre asta, am declarat-o la toate nivelurile. Pentru ca in conditiile instabilitatii regionale, globale, in conditiile unui conflict nerezolvat, inarmarea Moldovei inseamna fie provocarea unui alt conflict, fie provocarea de tensiuni”, a spus asa zisul ministru de Externe din regiunea transnitreana.

Acesta a adaugat ca asa zisele autoritati din stanga Nistrului cer autoritatilor de la Chisinau sa se abtina de la orice actiuni care ar putea duce la o escaladare a conflictului transnistrean.

„Pozitia noastra este neschimbata. Suntem pentru pace, securitate si stabilitate. Suntem impotriva oricaror amenintari, santaj sau elemente de presiune asupra Pridnestroviei”, a spus pro-rus Ignatiev, pe numele căruia ar fi trebuit să existe cel puțin un proces penal pentru separatism.

Pe 30 iunie, Consiliul European a adoptat astazi o masura de asistenta in cadrul cadrul Instrumentului European pentru Pace in valoare de 40 milioane de euro in sprijinul Fortelor Armate ale Republicii Moldova.

Ministerul Apărării al R. #Moldova publică un video și anunță: „Militarii din Batalionul cu Destinaţie Specială „Fulger” (BDS), au executat la poligon acţiuni practice și #trageri de luptă de zi și în condiții de vizibilitate redusă (noaptea), din armamentul din dotarea Armatei Naționale”.

Ministerul Apărării: Sectorul militar din Republica Moldova nu se militarizează, se modernizează

Din pachetul de 40 de milioane de euro ce vor fi investiți în domeniul apărării Rep. Moldova, urmează să fie schimbate platformelor de mobilitate. Astfel de la mașinile blindate TAB din dotare se va trece la cele IVECO sau HAMWE.

Totodată, potrivit lui Valeriu Mija, banii vor fi investiți în capabilitatea logistică a unui batalion de logistică, apărarea cibernetică, comunicare și control de comandă, supravegherea spațiului (drone). Potrivit Ministerului Apărării, armata națională nu are la moment nicio dronă. Informațile au fost oferite în cadrul unui interviu pentru Zona de Securitate de către Valeriu Mija, secretar de stat al Ministerului Apărării, care a adăugat că sectorul de apărare al Republicii Moldova a devenit în ultimele luni ținta mai multor atacuri mediatice din partea Federației Ruse, Potrivit sursei citate, UE va procura echipamentul și ulterior îl va livra R. Moldova, tot UE va verifica unde și cum a fost instalat/operaționalizat. Adică, Republica Moldova nu va gestiona la direct banii. Amintim că la sfârșitul lunii iunie, Consiliul Uniunii Europene a adoptat un sprijin în valoare de 40 de milioane de euro pentru Forțele Armate ale Republicii Moldova în cadrul Instrumentului European pentru Pace. Instrumentul European pentru Pace a fost înființat în martie 2021 pentru a finanța toate acțiunile Politicii Externe și de Securitate Comună (PESC) în domeniile militar și de apărare, cu scopul de a preveni conflictele, de a menține pacea și de a consolida securitatea și stabilitatea internațională.

