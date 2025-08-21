The Guardian: Trump vrea să renunțe la întâlnirea cu Zelenski

Președintele SUA, Donald Trump, intenționează să renunțe la ideea de a organiza o întâlnire bilaterală între liderul ucrainean și cel rus, au declarat surse din cadrul Casei Albe pentru publicația The Guardian.

Conform surselor publicației, Trump a decis ca Moscova și Kievul să-și organizeze singuri negocierile prezidențiale față în față, care, potrivit liderului american, ar trebui să fie următorul pas pentru a opri războiul în Ucraina.

Donald Trump nu va juca un rol direct în organizarea întâlnirii, afirmă surse de la Casa Albă.

Președintele american le-a spus consilierilor în ultimele zile că intenționează să organizeze un summit trilateral, cu participarea sa, după ce președinții Zelenski și Putin se vor întâlni.