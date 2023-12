The New York Times dă în judecată OpenAI şi Microsoft pentru încălcarea drepturilor de autor

Cotidianul The New York Times (NYT) a dat în judecată miercuri companiile OpenAI şi Microsoft, acuzându-le că au folosit fără permisiune milioanele de articole ale ziarului pentru a ajuta la antrenarea tehnologiilor de inteligenţă artificială, relatează Reuters, potrivit news.ro.

The New York Times este prima mare organizaţie media din SUA care, invocând nerespectarea drepturilor de autor, dă în judecată OpenAI şi Microsoft, care au creat ChatGPT şi alte platforme de inteligenţă artificială. NYT acuză cele două companii că au încercat “să profite de investiţia masivă” a publicaţiei în jurnalismul său, folosindu-i munca pentru a construi produse substitutive “fără permisiune sau plată”, potrivit plângerii depuse la tribunalul federal din Manhattan.

“Nu există nimic “transformator” în utilizarea, fără plată, a conţinutului The Times pentru a crea produse care înlocuiesc The Times şi îi fură audienţa”, arată NYT.

OpenAI şi Microsoft nu au reacţionat deocamdată. The New York Times nu solicită o sumă specifică drept despăgubiri, dar spune că OpenAI şi Microsoft au cauzat daune de “miliarde de dolari”. De asemenea, doreşte ca aceste companii să distrugă modelele de chatbot şi seturile de antrenament care încorporează materialele sale. În timp ce compania mamă a OpenAI este o companie non-profit, Microsoft a investit 13 miliarde de dolari într-o filială cu scop lucrativ, pentru ceea ce reprezintă o participaţie de 49%. Investitorii au evaluat OpenAI la peste 80 de miliarde de dolari. Şi alte voci contestă presupusa utilizare abuzivă de către OpenAI a materialului protejat prin drepturi de autor. Scriitorii, printre care David Baldacci, Jonathan Franzen, John Grisham şi Scott Turow, au dat, la rândul lor, în judecată OpenAI şi Microsoft la tribunalul din Manhattan, susţinând că sistemele de inteligenţă artificială ar fi încorporat zeci de mii de cărţi ale acestora. Iar în iulie, comedianta Sarah Silverman a dat în judecată OpenAI şi Meta Platforms în San Francisco pentru că ar fi “ingerat” cartea sa “The Bedwetter” pentru a antrena ChatGPT.

