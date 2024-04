Țigările electronice și produsele de vapat pot fi folosite în continuare în spații publice închise

Asociația Industriei de Vaping (AIV) salută adoptarea în Parlament și promulgarea de către președintele Klaus Iohannis a proiectului legislativ pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul produselor de tutun- Legea nr. 201/2016 privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun.

Acest act normativ promulgat săptămâna trecută, pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul produselor de tutun, aduce noi condiții care se aplică țigărilor electronice cu e-lichid, produselor destinate inhalării fără ardere (tutun încălziți ori înlocuitori), precum și pliculețelor cu nicotină. Foarte important însă noile propuneri NU INTERZIC utilizarea țigărilor electronice sau a altor produse destinate inhalării fără ardere în spațiile publice închise.

Confuzia provine din faptul ca, la Art. II, pct 2 al acestui act normativ este menționat “se interzice FUMATUL în toate spațiile publice închise, spațiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport in comun, locurile de joacă pentru copii.” Foarte important însă, această mențiune se referă strict la FUMAT, restul produselor nu fac parte din această categorie. În Legea 349/2002, Articolul 2, fumatul este definit ca “e) fumat se înțelege inhalarea voluntară a fumului rezultat în urma arderii tutunului conținut în țigarete, țigări de foi, cigarillos și pipe; – https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/36778. Produsele alternative au parte în lege de o definiție separată de cea a fumatului de mai sus. Ca atare, orice extindere automată a acestor noi prevederi destinate fumatului clasic către țigările electronice sau alte produse destinate inhalării fără ardere este ilegală.Principalele modificări din noul act legislativ sunt: – definirea dispozitivelor de tutun încălzit (sau înlocuitori), al produsele de vaping pe bază de e-lichide și al pliculețelor (pouch-uri) cu nicotina;- stabilirea de limite maxime al nivelului de nicotină în cazul pliculețele cu nicotină(pouch), precum și contravențiilor pentru nerespectarea prevederilor;- interzicerea vânzării prin automate inclusiv de tip easy box a tuturor acestor categorii;- introducerea obligativității amplasării unui mesaj de avertizare pentru cutiile comenzilor online;- interzicerea comercializării către minori a tuturor acestor produse, indiferent dacă conțin sau nu nicotină și stabilește contravențiile pentru nerespectare lor;- interzicerea FUMATULUI în toate spatiile publice închise, spatile închise de la locul de muncã, mijloacele de transport in comun, locurile de joacã pentru copii. În concluzie, utilizarea țigărilor electronice cu e-lichid, al produselor destinate inhalării fără ardere (tutun încălziți sau înlocuitori), ori a pliculețelor cu nicotină NU sunt interzise in spațiile publice închise, precum spațiile HORECA. Actul normativ NU interzice vapatul si utilizarea tutunului încălzit la INTERIOR.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!