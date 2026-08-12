Tiraspolul comentează pentru prima dată oprirea iluminatului stradal

Administrația de la Tiraspol a comentat pentru prima dată oprirea parțială a iluminatului stradal, instituită în regiunea transnistreană la începutul lunii iunie. Așa-zisul vicepremier al regiunii, Serghei Obolonic, a declarat că, începând cu 1 septembrie, iluminatul stradal va reveni la regimul obișnuit, transmite corespondentul IPN din stânga Nistrului.

„Începând cu 1 septembrie, ținând cont de analiza prezentată de Rețelele Electrice de Distribuție Unite, iluminatul va reveni la regimul normal și va funcționa conform graficelor de până acum”, a declarat Obolonic într-un scurt reportaj difuzat de presa locală.

În reportajul difuzat de „Pervîi Pridnestrovskii”, oprirea parțială a iluminatului stradal a fost pusă pe seama majorării tarifelor la energia electrică. Totodată, s-a menționat că actualul regim va fi menținut până la sfârșitul lunii august, atât timp cât durata zilei permite economisirea energiei. Astfel ar urma să fie păstrată rezerva de energie pentru ca străzile să fie iluminate integral în perioada de toamnă și iarnă.

Măsurile sunt instituite din 1 iunie. Locuitorii din Tiraspol, Bender, Râbnița, Dubăsari și Dnestrovsc au început să semnaleze că iluminatul stradal este oprit seara mult mai devreme decât înainte. În unele zone, potrivit localnicilor, luminile se stingeau deja în jurul orelor 21:00-21:30.

Totodată, introducerea acestor măsuri nu a fost anunțată public în prealabil, iar motivele lor nu au fost comentate oficial până pe 10 august. Locuitorii s-au plâns că, din cauza lipsei iluminatului, le este mai dificil să ajungă acasă după serviciu, să se plimbe cu copiii sau să-și plimbe animalele de companie. Aceștia au atras atenția și asupra riscurilor pentru siguranță pe străzile neiluminate.

Iluminatul stradal din regiune este finanțat din Fondul rutier local. Pentru anul curent, pentru plata energiei electrice consumate de rețelele de iluminat stradal și asigurarea iluminatului de-a lungul drumurilor sunt prevăzute 19,4 milioane de ruble transnistrene. Anterior, pe fondul crizei economice, o parte din banii acestui fond au fost redirecționați pentru plata salariilor și cheltuielile aferente.