Putin, despre amenințările inteligenței artificiale: Nu m-am temut niciodată de nimic

Președintele rus Vladimir Putin a avut un schimb de replici cu un tânăr specialist în inteligență artificială, în timpul unei întâlniri cu studenți, doctoranzi și cercetători.

Discuția a pornit după ce liderul de la Kremlin l-a întrebat pe tânăr ce amenințări ar putea aduce dezvoltarea inteligenței artificiale.

„Ce amenințări ne poate aduce inteligența artificială?”, a întrebat Putin.

Interlocutorul său i-a răspuns că, în cazul său, nu ar exista motive de teamă.

„Să vă spun adevărul, dumneavoastră nu aveți de ce să vă temeți”, i-a spus acesta.

Putin a reacționat zâmbind și a replicat: „Ei bine, eu nu m-am temut niciodată de nimic”.