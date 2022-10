Tiraspolul vrea să obțină direct gaze naturale de la Gazprom și acuză Moldovagaz că blochează procesul. Ce spune Ceban

Așa-numitul prim-ministru al regiunii transnistrene, Alexander Rozenberg, a declarat că Tiraspolul a avut un scenariu prin care care zona separatistă să să fie asigurată direct cu gaze naturale de la Gazprom, însă încercarea a eșuat, acuzând Moldovagaz că blochează procesul.

Așa zisul șef al Guvernului regiunii transnistrene a declarat că Tiraspolul este pregătit să îndeplinească contractul din octombrie cu Republica Moldova pentru furnizarea de energie electrică, dar „dacă există aprovizionarea cu gaze corespunzătoare”. În context, Alexander Rozenberg a menționat că autoritățile nelegitime din stânga Nistrului a încercat să obțină direct gaze naturale de la Gazprom, însă Moldovagaz ar bloca procesul.

„În orice caz, toate livrările de gaze se fac prin Moldova. Transnistria nu va primi gaze fără participarea Moldovagaz. Am încercat să luăm gaz direct, a existat un astfel de scenariu, am efectuat măsuri pregătitoare adecvate, am făcut chiar o pompare de probă. Dar, din păcate, Moldovagaz blochează acest lucru”, a spus așa-numitul prim-ministru al regiunii transnistrene.

În reacție, șeful Moldovagaz Vadim Ceban a declarat că aprovizionarea directă cu gaze naturale direct în stânga Nistrului este imposibilă până când Tiraspolul „pe teritoriul regiunii transnistrene a Republicii Moldova vor fi implementate toate cerințele legislației naționale privind separarea activităților (furnizare, transport, distribuție), precum și licențierea și certificarea operatorului sistemului de transport al gazelor”.

„Privind furnizarea gazelor naturale, SA „Moldovagaz” se ghidează exclusiv după legislația Republicii Moldova și reglementările internaționale în domeniul energiei. Până când pe teritoriul regiunii transnistrene a Republicii Moldova vor fi implementate toate cerințele legislației naționale privind separarea activităților (furnizare, transport, distribuție), precum și licențierea și certificarea operatorului sistemului de transport al gazelor, este imposibil să se asigure „direct” aprovizionarea cu gaz în regiune”, a punctat Ceban.

Amintim că, după ce Gazprom a redus livrările de gaze cu 30% în octombrie, centrala de la Cuciurgan, începând de luni, 24 octombrie, livrează malului drept al Nistrului 27% în loc de 70%, volum contractat anterior de autoritățile de la Chișinău. Anunțul a fost făcul de liderul separatist de la Tiraspol.

„A fost luată decizia de a micșora livrările către întreprinderile mari cum ar fi Uzina Metalurgică și cea de Ciment de la Rîbnița, Centrala de la Kuciurgan”, se arată în comunicat.

De asemenea, separatistul Krasnoselski a spus că în luna noiembrie cantitatea de energie electrică pentru malul drept ar putea fi de cel mult 23%, dacă va fi menținut același volum de gaze pentru regiunea transnistreană.

Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” a anunțat la 21 octombrie despre existența stării de alertă pe piața energiei electrice a Republicii Moldova și a comunicat despre existența unui deficit de energie electrică, care nu este acoperit prin contracte comerciale de furnizare a energiei electrice.

În context, Moldelectrica a apelat la contractul de avarie semnat cu România. Costul energiei achiziționate prin acest contract este între 190 și 348 EUR/MWh.

