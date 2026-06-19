Tot mai mulți maidanezi pe străzile din Bălți: Apelul locuitorilor către autorități

Prezența câinilor fără stăpân rămâne o problemă tot mai gravă în municipiul Bălți. Aproape în fiecare curte, localnicii spun că sunt întâmpinați de lătratul maidanezilor, iar unii se tem pentru siguranța lor și a copiilor.

Potrivit datelor oferite de adăpostul municipal, în oraș ar fi până la șapte mii de câini vagabonzi, iar cele mai afectate zone sunt centrul și cartierul Dacia, transmite nordnews.md.

Locuitorii spun că numărul maidanezilor a crescut vizibil în ultimele luni și că incidentele nu lipsesc.

„Am avut trei cazuri destul de grave de mușcături. Cel mai des câinii se adună în aceste curți și lângă tomberoanele de gunoi. Problema a fost mereu, dar în ultima jumătate de an este mult mai mare”, afirmă Cristina Revenco, locuitoare a municipiului Bălți.

Și alți locatari susțin că situația provoacă teamă, mai ales în rândul familiilor cu copii.

„Cunosc familii cu copii mici care sunt foarte speriați de această situație. Nici pentru adulți nu este întotdeauna sigur să se deplaseze prin cartier. Din câte știu, în oraș există un adăpost pentru câini, însă probabil acesta nu funcționează suficient de eficient”, spune Daria, locuitoare a municipiului.

Cu toate acestea, nu toți îi percep pe câinii hoinari drept o amenințare. În mai multe curți, oamenii le oferă hrană, apă și chiar adăposturi improvizate.

„Sunt vecini care iubesc câinii. Totuși, ar trebui găsită o soluție pentru a reduce puțin numărul lor în municipiul Bălți, pentru că s-au înmulțit foarte mult. Mai ales în centrul orașului. În fiecare curte există câte o haită”, spune Anatolii, locuitor al municipiului.

La rândul său, Alexandr afirmă că în curtea blocului său sunt trei câini pe care locatarii îi hrănesc și care nu ar manifesta agresivitate.

„Și în curtea noastră sunt trei câini. Îi hrănim, nu se reped la oameni, iar asta este cel mai important. Merg la piață, le cumpăr resturi de carne de vită, le împart fiecăruia și gata”, povestește acesta.

Locatarii blocurilor de pe strada 26 Martie spun că au solicitat intervenția adăpostului municipal, însă răspunsul primit ar fi fost unul formal. Directorul instituției a refuzat să ofere declarații presei, invocând lipsa de timp.

Datele prezentate anterior de adăpost arată că, de la începutul anului, au fost capturați peste 190 de câini, dintre care aproape 180 au fost sterilizați. În prezent, instituția adăpostește aproximativ 400 de maidanezi.