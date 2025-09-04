Tragedie la Lisabona: Funicularul Gloria s-a prăbușit, 15 morți și 18 răniți

Un grav accident a zguduit Lisabona pe 3 septembrie, când funicularul Gloria s-a prăbușit pe o pantă abruptă ce leagă centrul orașului de cartierul Bairro Alto. Incidentul a provocat moartea a 15 persoane și rănirea altor 18, majoritatea transportați imediat la spitalele locale pentru îngrijiri medicale.

Vehiculul emblematic, inaugurat în 1885 și clasificat monument național, a deraiat după ce, conform primelor investigații, un cablu s-a desprins, ducând la pierderea controlului asupra funicularului. Autoritățile portugheze au declarat doliu național și au promis o anchetă detaliată pentru a stabili toate circumstanțele tragediei.

Președintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, și primarul Lisabonei, Carlos Moedas, au transmis condoleanțe familiilor victimelor și au subliniat necesitatea revizuirii standardelor de siguranță pentru toate mijloacele de transport istoric din oraș. În acest context, autoritățile au suspendat temporar toate funcționările funicularelor până la finalizarea verificărilor.

Accidentul a șocat nu doar Lisabona, ci întreaga comunitate internațională, dat fiind caracterul turistic și simbolic al funicularului Gloria, care reprezintă o atracție majoră și un element al patrimoniului cultural portughez.

Investigațiile vor continua pentru a clarifica dacă au existat deficiențe în întreținerea cablurilor și mecanismelor, iar autoritățile au promis că măsurile preventive vor fi consolidate pentru a evita repetarea unor tragedii similare.