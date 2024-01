Transgaz îşi propune venituri de 2 mld. lei şi un profit de 173 milioane de lei în 2024 Transportatorul naţio­nal de gaze naturale Transgaz a inclus în bugetul de venituri şi cheltuieli de anul acesta suma de 2,06 mili­arde de lei la capitolul „venituri din exploatare“, ceea ce implică un avans de 19,2% prin raport cu rezultatul preli­minat din 2023, potrivit Mediafax.

O creştere similară ar urma să înregistreze şi cheltuielile de exploatare, de la 1,6 miliarde la 1,9 miliarde de lei. Între timp, profitul brut ar urma să ajungă la 211,6 milioane de lei la finele lui 2024, constituind un plus de 3,9% an/an. În baza unui rezultat net de 148,2 milioane de lei anul trecut, profitul ar urma să se majoreze cu 16,7% la 172,9 mi­lioane de lei, arată calculele realizate de ZF. Transgaz îşi va publica rezulta­tele preliminare pe 2023 în data de 29 februarie, alături de alţi emitenţi din indicele BET, scrie Ziarul Financiar.

Marţi după-amiaza, acţiunile TGN se apreciau cu 1,07% la Bursa de Valori Bucureşti, pe un rulaj de 430.000 de lei şi o capitalizare de 3,56 miliarde de lei. Dinamica din ultimele 12 luni, de 6,4%, este sub cea înregistrată de BET, respectiv 25%. BET-NG are plus 22,4% în acest interval.

Pentru 2024, Transgaz esti­mează totodată venituri totale de 4,85 mld. lei, care ar urma să scadă la 4,55 mld. lei în 2025 şi la 3,99 mld. lei în 2026. În total, cheltuielile ar ajunge la 4,63 mld. lei în 2024, la 4,05 mld. lei în 2025 şi 3,33 mld. lei în anul următor. Profitul brut s-ar majora cu 137% în 2025, la 501,4 milioane de lei. Nivelul prognozat pentru 2025 este de 667,3 milioane de lei, deci un plus de 33,1% an/an. Rezultatul net pentru 2025 ar fi de 422,6 milioane, în urcare cu 144,4%, iar cel pe 2026 ar atinge 562,4 milioane de lei, reprezentând o majorare de 33%. La 30 septembrie 2023, Transgaz a avut un profit net de 38,65 milioane de lei la nivel consolidat, cu 85% sub rezultatul primelor nouă luni ale anului precedent. Potrivit raportului financiar publicat la bursă, veniturile din activitatea de exploatare, înainte de activitatea de echilibrare şi de construcţii conform IFRIC12, au însumat circa 1,1 miliarde de lei, minus 1% an/an.

