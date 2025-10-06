Transnistria riscă să rămână din nou fără gaze: băncile europene blochează plățile

Distribuitorii de gaze destinate regiunii transnistrene se confruntă din nou cu un blocaj, după ce băncile europene au început să refuze tranzacțiile, mai ales cele prezentate ca “donații”, invocând lipsa unui fundament economic clar.

Conform declarațiilor reprezentanților Energocom, un nou plătitor din Emiratele Arabe Unite încercă să găsească o bancă europeană dispusă să accepte plata, dar până în prezent niciuna nu a dat undă verde. Este vorba de a patra tentativă de modificare a companiei-părtaș la tranzacții, ceea ce denotă dificultățile persistente în realizarea transferurilor.

Livrările de gaze către Transnistria au fost întrerupte la 1 ianuarie 2025 din partea Gazprom, iar ulterior tranzitul a fost reluat printr-un aranjament intermediar: o companie ungară livrează gazul la granița cu Moldova, iar un operator offshore din Dubai plătește în avans 3,2 milioane de metri cubi pe zi. Gazeula sunt preluate de Moldovagaz și redirecționate spre regiunea separatistă.

Blocajul actual sugerează că partenerii financiari și băncile europene sunt tot mai reticenți să gestioneze tranzacții cu entități din regiuni politice disputate sau aflate sub sancțiuni. Această reticență poate amenința reluarea stabilă și de durată a alimentării cu gaze a zonei.

În condițiile în care furnizarea consistentă a gazelor devine tot mai incertă, autoritățile din regiune și companiile implicate riscă să se confrunte cu perturbări grave în economie, presiuni asupra populației și efecte politice îngrijorătoare.