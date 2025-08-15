Trei aeronave înmatriculate în Ucraina au aterizat pe Aeroportul Internațional Mărculești

Trei aeronave înmatriculate în Ucraina au aterizat în seara zilei de 13 august pe Aeroportul Internațional Mărculești, unde vor fi păstrate temporar și vor beneficia de lucrări de mentenanță, a anunțat Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) din Republica Moldova.

„Autoritatea Aeronautică Civilă informează că, în seara zilei de 13 august 2025, pentru păstrarea temporară și efectuarea lucrărilor de mentenanță. Aeronavele, aparținând categoriei de căutare-salvare, au efectuat zborul în baza unei autorizații emise de AAC, cu coordonare prealabilă prin canale diplomatice, în colaborare cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

Relocarea temporară a acestor aeronave are loc în urma solicitării oficiale din partea Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei din 21.07.2025, care include cinci aeronave utilizate în misiuni umanitare și de urgență (Antonov An-26 – 1 unitate, Antonov An-32P – 3 unități, Antonov An-32B – 1 unitate).

Amplasarea aeronavelor a fost stabilită pe Aeroportul Internațional Mărculești, cu respectarea prevederilor legale în vigoare”, notează AAC.