Trei polițiști de la IP Botanica, acuzați și de protecția traficanților de droguri, trimiși în judecată pe un alt dosar: Ar fi însușit peste 13.000 € și 3.000 $ de la un reținut

Trei angajați ai Inspectoratului de Poliție Botanica, acuzați și de protecția traficanților de droguri, au fost trimiși în judecată fiind învinuiți că și-ar fi însușit o parte din banii găsiți asupra unei persoane reținute. Procuratura Anticorupție anunță că ultimii ar fi luat 3.000 de dolari și 10.370 de euro înainte ca suma să fie consemnată oficial.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, oamenii legii ar fi abuzat de atribuțiile de serviciu în timpul procedurii de ridicare și asigurare a integrității bunurilor sechestrate. Aceștia ar fi acționat intenționat, din interes material, și ar fi dispus ilegal de o parte din banii aflați în custodia lor.

Mai exact, în timpul controlului corporal preventiv al unei persoane reținute, polițiștii au depistat 25.300 de dolari SUA și 14.320 de euro. Potrivit anchetatorilor, banii nu au fost consemnați corespunzător în actele procesuale și nici nu au fost împachetați sau sigilați pentru a le fi asigurată păstrarea.

Înainte de consemnarea oficială a banilor în procesul-verbal de percheziție, cei trei polițiști ar fi luat pentru sine 3.000 de dolari și 10.370 de euro.

Cei trei sunt vizați și într-o altă cauză penală, alături de alți trei angajați ai IP Botanica. În acel dosar, aceștia sunt bănuiți de corupere pasivă și corupere activă, mai exact că ar fi pretins și primit sistematic sume între 3.000 și 10.000 de dolari, atât în numerar, cât și în monedă virtuală, de la persoane implicate în consumul și traficul ilicit de droguri.

Cauza privind abuzul de serviciu a fost trimisă pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Dacă vor fi găsiți vinovați, cei trei riscă amendă de la 57.500 la 92.500 de lei sau închisoare de până la șase ani, în ambele cazuri cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pentru un termen de la doi la cinci ani.

Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției.