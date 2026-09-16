Granturi și împrumuturi de 1,4 miliarde de euro: Pe ce a cheltuit guvernarea PAS banii

Republica Moldova a beneficiat în 2025 de aproximativ 1,4 miliarde de euro din asistență financiară externă. Peste jumătate din sumă a venit sub formă de împrumuturi, iar aproximativ 49% au fost granturi. Potrivit Raportului anual privind asistența externă primită de Republica Moldova în 2025, cei mai mulți bani au fost direcționați către sectorul energetic, economie și educație.

Uniunea Europeană a fost principalul partener financiar al țării. În topul donatorilor și creditorilor se mai regăsesc Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Germania, România, Franța, SUA, Banca Europeană de Investiții, Suedia și Norvegia, transmite europalibera.org.

În ceea ce privește granturile, UE a oferit 242 de milioane de euro, Germania – peste 111 milioane, iar România – peste 86 de milioane de euro. La capitolul împrumuturi, UE a acordat circa 289 de milioane de euro, BERD – peste 162 de milioane, iar Banca Mondială – peste 148 de milioane de euro.

O situație diferită s-a înregistrat în relația cu Fondul Monetar Internațional. Pentru 2025 erau prevăzute finanțări de peste 141 de milioane de euro, însă Republica Moldova a primit efectiv puțin peste 13 milioane. Potrivit sursei, restul finanțării nu a fost debursat din cauza întârzierilor în implementarea unor reforme structurale și fiscale.

În același timp, gradul de absorbție a granturilor a depășit 98%, iar cel al împrumuturilor externe de stat – 95%.

Sectorul energetic a atras cea mai mare parte a finanțărilor externe – aproape 460 de milioane de euro, mai mult de jumătate din această sumă fiind oferită de Uniunea Europeană.

Alte aproximativ 260 de milioane de euro, provenite în principal din fonduri ale UE și Băncii Mondiale, au fost direcționate către economie. Educația a beneficiat de peste 118 milioane de euro, România și Banca Mondială numărându-se printre principalii finanțatori ai sectorului.

Un exemplu îl reprezintă cinci instituții de învățământ din Mereni, Telenești, Ungheni, Cimișlia și Cantemir. Norvegia a investit în 2025 aproximativ 6,6 milioane de euro în modernizarea acestora. Pe lângă renovarea școlilor, proiectul a inclus îmbunătățirea managementului instituțiilor și instruirea cadrelor didactice.

Alte aproximativ 90 de milioane de euro, oferiți de Germania, UE, Franța, Suedia și SUA, au fost utilizați în diferite proiecte pentru consolidarea capacităților de apărare și apropierea Armatei Naționale de standardele NATO și UE.

În 2025 au fost implementate 787 de proiecte de asistență externă nerambursabilă, față de 813 în anul precedent. Guvernul figurează drept beneficiar în 15% dintre proiecte, iar printre ceilalți beneficiari se regăsesc ministere și întreprinderi de stat, inclusiv Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și „Moldelectrica”.

În afara Capitalei, cele mai multe proiecte au fost implementate în raioanele Cahul și Ungheni – câte 17. Bălți și Florești au avut câte zece proiecte, iar în Găgăuzia au fost derulate nouă. Două proiecte au vizat regiunea transnistreană, iar Briceni a fost singurul raion în care, potrivit raportului, nu a fost implementat niciun proiect din aceste fonduri externe.

O parte importantă a finanțării externe a mers direct către buget. Peste 667 de milioane de euro au fost acordate ca suport bugetar: aproximativ 474 de milioane sub formă de împrumuturi externe de stat și circa 194 de milioane sub formă de granturi. În ambele cazuri, principalul finanțator a fost Uniunea Europeană.

În 2025, Republica Moldova a primit două tranșe din partea UE, în valoare totală de 478 de milioane de euro, inclusiv prefinanțarea de 270 de milioane de euro, prin Planul de Creștere pentru perioada 2025–2027.

Instrumentul prevede investiții etapizate de 1,9 miliarde de euro. Finanțările din 2025 au fost acordate în contextul implementării a 28 dintre cele 30 de măsuri planificate.

Pentru 2026 sunt prevăzute 55 de măsuri. În martie a fost aprobată o tranșă de 189 de milioane de euro, iar ministra Finanțelor, Victoria Belous, a declarat că o altă tranșă, de peste 144 de milioane de euro, ar urma să fie acordată până la sfârșitul lunii septembrie sau în primele zile ale lunii octombrie.

În total, potrivit calculelor jurnaliștilor de la Europalibera.org bazate pe surse guvernamentale publice, Republica Moldova a primit aproximativ 6,8 miliarde de euro asistență financiară externă în perioada 2019–2025, echivalentul a circa 133 de miliarde de lei.