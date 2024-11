Trei sferturi dintre adulți sunt supraponderali sau obezi

Aproape trei sferturi dintre adulții din SUA sunt supraponderali sau obezi, conform unui nou studiu. Țara se confruntă cu o povară tot mai mare generată de bolile legate de greutate, potrivit New York Times. Studiul, publicat joi în The Lancet, relevă creșterea izbitoare a ratelor de obezitate la nivel național din 1990 – când puțin peste jumătate dintre adulți erau supraponderali sau obezi – și arată cum tot mai multe persoane devin supraponderale sau obeze la vârste mai fragede decât în trecut. Ambele afecțiuni pot crește riscul de diabet, hipertensiune arterială și boli de inimă și pot scurta speranța de viață. Autorii studiului au documentat creșteri ale ratelor supraponderalitate și obezitate la toate vârstele. Aceștia au fost în special alarmați de creșterea abruptă în rândul copiilor, dintre care peste unul din trei este acum supraponderal sau obez. În lipsa unei intervenții ferme, ei prezic că numărul persoanelor supraponderale și obeze va continua să crească – ajungând la aproape 260 de milioane de persoane în 2050. Specialiștii trag semnal de alarmă „Aș considera-o o epidemie”, a declarat Marie Ng, profesor asociat afiliat la Institute for Health Metrics and Evaluation din cadrul Facultății de Medicină a Universității din Washington și coautor al noului studiu. Ng și coautorii săi au spus că politicile existente nu au reușit să facă suficient pentru a aborda criza, adăugând că este nevoie de o „reformă majoră” pentru a preveni agravarea acesteia. „Va fi nevoie de mult mai multă atenție și de mult mai multe investiții decât acordăm în prezent problemei”, a declarat Sarah Armstrong, profesor de pediatrie și științe ale sănătății populației la Universitatea Duke, care nu a fost implicată în studiu.

Lucrarea a definit adulții „supraponderali” ca fiind cei care aveau vârsta de minim 25 de ani și un indice de masă corporală de minim 25, iar adulții „obezi” ca fiind cei cu un I.M.C. de minim 30. Autorii au recunoscut că I.M.C. este o măsură imperfectă care ar putea să nu surprindă variațiile structurii corporale în cadrul populației. Totuși, din punct de vedere științific, experții au declarat că I.M.C. este corelat cu alte măsuri ale grăsimii corporale și este un instrument convenabil pentru studierea acesteia la nivelul populației. Autorii au constatat o creștere constantă a procentului de persoane care sunt supraponderale sau obeze în ultimele trei decenii. Rata obezității, în special, a crescut brusc, dublându-se la adulți între 1990 și 2021 la peste 40% – și aproape triplându-se, la 29%, în rândul fetelor și femeilor cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani. Ce arată raportul Implicațiile sunt serioase: un raport al Comitetului Economic Comun publicat în acest an a prezis că obezitatea va duce la cheltuieli medicale în exces de până la 9,1 trilioane de dolari în următorii 10 ani.

Obezitatea crește probabilitatea apariției a numeroase afecțiuni metabolice și a complicațiilor asociate acestora, inclusiv hipertensiune arterială, diabet de tip 2, boli hepatice, boli renale, atac de cord și accident vascular cerebral. Obezitatea este legată și de infertilitate, cancer și probleme de sănătate mintală.

