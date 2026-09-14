Trimisul lui Trump: Putin a trasat „linia” până la care vrea să ajungă în Ucraina

Trimisul special al lui Donald Trump pentru negocierile de pace, Jared Kushner, a declarat că singurul lucru care lipsește pentru un acord de încheiere a războiului este acordul Ucrainei de a renunța la teritoriile aflate în limitele revendicate de liderul rus Vladimir Putin, potrivit Ukrainska Pravda.

Kushner a spus la forumul anual YES, desfășurat la Kiev pe 12 septembrie, că Washingtonul a pregătit deja cea mai mare parte a acordului de pace, însă semnarea acestuia este blocată de refuzul Ucrainei de a face concesii teritoriale Rusiei.

„Președintele Putin și-a trasat linia a ceea ce vrea să obțină. Dacă Ucraina ar vrea să se retragă până la acea linie, atunci, evident, noi avem restul acordului pregătit și pus la punct. Ucraina, în acest moment, nu vrea să facă asta. Iar, evident, rolul nostru, ca mediatori, este să găsim o soluție creativă care să nu le încalce dorințele și care să îi ajute să își atingă obiectivele, într-un mod în care să putem determina Rusia să pună capăt conflictului, astfel încât, sperăm, ambele părți să poată merge mai departe într-un cadru în care acest lucru să nu se mai întâmple.”

Kushner a mai spus că sarcina mediatorilor este să găsească o „soluție creativă” care să permită înghețarea conflictului. În același timp, el consideră că problema teritorială ar trebui rezolvată pe baza situației de pe câmpul de luptă.

În discursul său, trimisul președintelui american a evitat să menționeze faptul că Rusia comite un genocid în Ucraina, concentrându-se în schimb pe o retorică ce echivalează pierderile suferite de ambele părți. El a susținut că atât Kievul, cât și Moscova trec prin „multă suferință” și au „o mare dorință” de a pune capăt războiului.

„Cel puțin deocamdată, ei [rușii – n.r.] spun lucrul corect, și anume că vor să discute o modalitate de a rezolva acest lucru… Președintele Zelenski este foarte angajat în acest proces, din ceea ce am văzut. Din ceea ce am auzit, și președintele Putin este foarte angajat în acest proces. Trebuie să găsim formula potrivită, care sperăm să funcționeze pentru toată lumea și să permită avansarea acestui proces.”

Kushner: „Nu suntem adepții diplomației de fațadă”

Kushner a propus ca atenția să fie îndreptată spre interesele economice și spre „mai multă prosperitate și o economie mai bună” după încheierea luptelor.

În mod semnificativ, în timp ce vorbea despre disponibilitatea lui Putin pentru negocieri de pace autentice, la Kiev era în vigoare o alertă aeriană, pe fondul unui nou atac rusesc.

Întrebat cât de des intenționează să viziteze Kievul pentru a demonstra sprijin și pentru a contribui la obținerea cel puțin a unei opriri temporare a atacurilor aeriene, Kushner a spus că preferă să lucreze de la distanță.

„Nu suntem adepții diplomației de fațadă. Facem ceea ce trebuie la telefon, facem ceea ce trebuie prin Zoom… Mi-ar plăcea să revin când vom avea pace.”

Pe 6 septembrie, trimisul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, a declarat că misiunea delegației americane care a vizitat Kievul și Moscova a fost „să apropie cele două părți”.

Președintele Vladimir Zelenski a spus că pe 6 septembrie au avut loc trei runde de negocieri și că toate au fost „foarte consistente”; acestea au vizat posibilii parametri ai încheierii războiului și sprijinul pentru Ucraina pe termen scurt.