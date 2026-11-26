Trump și Rutte cer Rusiei să nu extindă războiul din Ucraina, intenționat sau nu

Președintele american Donald Trump și secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-au întâlnit miercuri, 25 noiembrie, la Mar-a-Lago, în Florida, și au transmis într-o declarație comună că Rusia trebuie să evite orice acțiune care ar putea contribui la extinderea războiului din Ucr.

Președintele american Donald Trump și secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-au întâlnit miercuri, 25 noiembrie, la Mar-a-Lago, în Florida, și au transmis într-o declarație comună că Rusia trebuie să evite orice acțiune care ar putea contribui la extinderea războiului din Ucraina.

Cei doi subliniază, de asemenea, importanța obținerii unei soluționări pașnice a conflictului cât mai rapid posibil.

„Am discutat, de asemenea, despre importanța ca Rusia să evite orice acțiuni care, intenționat sau neintenționat, ar duce la extinderea războiului”, se arată în documentul publicat după întrevedere.

Pe agenda discuțiilor s-au aflat războiul din Ucraina și conflictul dintre Statele Unite și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte, precum și necesitatea creșterii cheltuielilor pentru apărare și a investițiilor în sectorul militar, atât în SUA, cât și în cadrul NATO, relatează Reuters.

Sursa: Redacția timpul.md