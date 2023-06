Trupele ucrainene au spart prima linie de apărare a rușilor, care se retrag prin propriile câmpuri minate

În ultimele două zile, au avut loc operațiuni ucrainene „importante” în mai multe sectoare din estul și sudul Ucrainei, susține ministerul britanic al Apărării în evaluarea de sâmbătă.

Serviciile militare secrete britanice susțin că forțele ucrainene „au făcut probabil progrese bune” și „au pătruns în prima linie de apărare rusă”.

Cu toate acestea, în alte zone, progresul trupelor ucrainene a fost mai lent”.

În ceea ce privește trupele rusești, ministerul britanic al Apărării crede că au și probleme chiar dacă au avut și operațiuni de succes.

Unele forțe rusești „probabil că au desfășurat operațiuni credibile de apărare, în timp ce altele s-au retras în dezordine, pe fondul creșterii numărului de rapoarte privind victime rusești în timp ce se retrag prin propriile câmpuri minate”.

Forțele aeriene ruse au fost neobișnuit de active deasupra sudului Ucrainei, unde spațiul aerian este mai permisiv pentru Rusia decât în alte părți ale țării.

Cu toate acestea, rămâne neclar dacă loviturile aeriene tactice au fost eficiente, mai apreciază serviciile militare secrete britanice în evaluarea de sâmbătă.

