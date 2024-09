Tulpină de holeră, în România? Ministerul Sănătății vine cu precizări despre pacientul de la Victor Babeș

O bacterie asemănătoare holerei, dar care nu e agentul patogen care determină boala, a fost identificată în România. Ministerul Sănătății precizează că nu este vorba despre un caz de holeră, potrivit Antena3 CNN.

Ministerul Sănătății și INSP infirmă depistarea unui caz de holeră pe teritoriul României în acest moment, așa cum titrează anumite televiziuni din România. Cazul de la Spitalul Victor Babeș a fost produs de o bacterie asemănătoare, dar care nu este agentul patogen pentru holeră, cel care determină holera. Pacientul de la Victor Babeș a avut o infecție digestivă cu o tulpină non toxigenă, care nu produce simptomele clasice ale holerei. Din primele informații, este vorba despre un caz atipic, denumit vibrion holeric non toxigen. În urmă cu șase zile, un caz importat de holeră a fost confirmat în Bulgaria, fapt ce marchează primul astfel de caz în țara vecină din ultimii 103 ani. Ce este holera? Holera este o boală extrem de infecțioasă și este provocată de consumarea de alimente sau apă contaminate. Poate provoca probleme gastro-intestinale, deshidratare și are o rată a mortalității crescută. Istoric, holera a fost răspândită puternic în India, râul Gange fiind o sursă principală de infectare. Boala s-a răspândit la nivel global la începutul secolului al XX-lea, provocând mai multe pandemii. În România nu au mai fost cazuri de holeră clasică din 1994.

