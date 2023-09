Ucraina a dat o mare lovitură Rusiei: Au cucerit un punct cheie din Crimeea

Ucraina a recuperat platformele de foraj aflate în apropiere de Crimeea, susțin surse militare ucrainene, citate de Sky News.

Platformele sunt ocupate din 2015 și de atunci au fost folosite, inclusiv în scop militar, drept loc de aterizare pentru elicopterele armatei.

Platformele, denumite de sursele militare drept „Petro Godovalets”, „Ukraina”, „Tavrida” și „Syvash”, au fost recucerite de Ucraina la capătul unei operațiuni a armatei.

Forțele speciale, care au efectuat operațiunea, au găsit pe platforme rachete și un radar care poate urmări mișcarea navelor în Marea Neagră, au anunțat ucrainenii pe Telegram. Nu se știe dacă au fost victime.

„În timpul unei faze a acestei operațiuni, a avut loc o luptă între forțele speciale ucrainene pe bărci și un avion de luptă rus Su-30. În urma bătăliei, aeronava rusă a fost avariată și forțată să se retragă”, au precizat ucrainenii.

Informațiile nu au putut fi verificate din surse independente.

Petro Hodovalets, Ukraine, Tavrida & Syvash drilling platforms have been liberated by Ukrainian forces in the Black Sea. pic.twitter.com/9jCTWTfwEs

— Clash Report (@clashreport) September 11, 2023