Ucrainenii din Melitopol se tem că vor fi chemați sub arme de Rusia după referendumurile ilegale

Ucrainenii din orașul Melitopol, regiunea Zaporojie, care este sub ocupația rușilor, se tem că vor fi chemați sub arme de Moscova, în urma unui referendum privind aderarea la Rusia, la care unii locuitori au fost forțați să voteze sub amenințarea armelor, a declarat luni, 26 septembrie, primarul exilat al acestui oraș, Ivan Fedorov, transmite Reuters și Hotnews.

Primarul Ivan Fedorov a declarat că ultima rută oficială de ieșire din Melitopol către teritoriul controlat de Ucraina a fost închisă și că îngrijorarea locuitorilor a crescut de când a început vineri votarea în cadrul referendumului.

„Locuitorii noștri sunt speriați, intră în panică, nu știu ce se va întâmpla mâine și când vor începe să fie chemați oamenii (în armata rusă)”, a declarat acesta în cadrul unei conferințe de presă prin legătură video.

Melitopol, aflat în sud-estul Ucrainei, a fost unul dintre primele orașe care au căzut după războiului Rusiei din 24 februarie 2022. Se află în regiunea Zaporojie, una dintre cele patru regiuni care au organizat referendumuri despre care Kievul spune că sunt un simulacru, realatează sursa citată.

Oamenii, forțați să voteze sub amenințarea armelor, spune primarul exilat

În opinia sa, Fedorov a declarat că principalul motiv pentru organizarea referendumurilor a fost acela de a permite Moscovei să îi înroleze pe ucraineni, în urma anunțului președintelui rus Vladimir Putin privind o mobilizare parțială săptămâna trecută.

„Votul are loc în fața puștilor de asalt, a oamenilor (ruși) înarmați”, a spus Fedorov.

„Oamenii sunt înhățați (de soldații ruși) chiar pe stradă și forțați să voteze, nu doar pentru ei, ci pentru întreaga lor familie. Când (soldații) intră într-o casă închiriată, unde se află chiriașul, îl obligă să voteze pentru fiecare persoană înregistrată în acea clădire”.

Singura cale de ieșire din Melitopol, închisă

Fedorov a declarat că trecerea prin punctul de trecere Vasilivka, singura modalitate oficială de a ajunge pe teritoriul controlat de Kiev, a fost închisă pentru bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani timp de patru zile și a fost complet închisă duminică.

Reuters nu a putut verifica imediat, în mod independent, starea punctului de trecere sau situația din Melitopol.

Referendumurile privind apartenența la Rusia au fost organizate în grabă după ce Ucraina a recucerit mari porțiuni din nord-estul țării. Parlamentul rus ar putea lua măsuri pentru a oficializa anexările în câteva zile.

