Uleiul ne scapă printre degete: importăm scump, exportăm pe nimic

Piața uleiului din Republica Moldova este dominată de dezechilibre flagrante și de lipsa unui control real din partea statului. În loc să valorifice o resursă strategică precum floarea-soarelui, țara a ajuns să importe scump și să exporte ieftin, în defavoarea economiei locale. Datele pentru luna iulie arată o realitate îngrijorătoare: 59% din volumul total de ulei de floarea-soarelui a fost importat, iar doar 41% exportat — și la prețuri mult mai mici.

Importăm cu 27 de lei per kilogram, dar exportăm cu numai 17 lei. Diferența nu este doar una de preț, ci și de poziționare pe lanțul valoric. Republica Moldova continuă să rămână un furnizor de materie primă sau produs slab procesat, în loc să devină un jucător competitiv în regiune. Acest decalaj se reflectă direct în slăbiciunea sectorului agroalimentar și în lipsa unei politici industriale coerente.

Piața este controlată de un număr restrâns de companii mari, care pot negocia sub prețul pieței, în timp ce micii producători și procesatori se zbat între costuri mari și acces limitat la piață. Lipsa unei reglementări ferme și a unui sprijin clar din partea statului îi face vulnerabili, în timp ce marile companii consolidează controlul asupra resurselor.

Deși Moldova are un potențial agricol imens, autoritățile rămân pasive în fața dezechilibrelor din acest sector. Nu există o strategie clară de susținere a industriei de procesare, iar măsurile fiscale, investițiile și politicile de export lipsesc aproape cu desăvârșire. În loc să creeze valoare internă și locuri de muncă, Moldova își vinde resursele aproape pe nimic.

Această realitate evidențiază o lipsă profundă de viziune economică. În condițiile în care prețurile internaționale fluctuează, iar concurența este acerbă, Republica Moldova nu poate continua să funcționeze după modelul exporturilor ieftine și importurilor scumpe. E nevoie de reglementare, protecție pentru producătorii locali și investiții reale în infrastructura agricolă.

Până când statul nu va interveni pentru a corecta dezechilibrele și a susține jucătorii mici și mijlocii, piața va rămâne vulnerabilă și controlată din umbră. În joc nu este doar uleiul de floarea-soarelui, ci întreaga capacitate a țării de a-și construi o economie sustenabilă.