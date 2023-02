ULTIMA ORĂ! Se scumpesc biletele de călătorie pe rutele raionale și interraionale

Potrivit prețurilor publicate de ANTA, în traficul inter-raional, pentru categoria de confort întâi a fost stabilit tariful plafon de 92 de bani per kilometru, pentru un pasager, iar pentru categoria de confort doi, pasagerii vor achita 81 de bani per kilometru, pentru un pasager. În traficul raional, pentru categoria de confort întâi, călătorii vor achita un leu și 2 bani per kilometru, iar pentru categoria de confort doi – 91 de bani per kilometru, pentru un pasager, transmite Jurnal.md.

De notat că, din luna martie 2022, în baza deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale, tarifele pentru serviciile regulate în traficul raional și interraional pot fi modificate de Agenția Națională Transport Auto.

