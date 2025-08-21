Chișinău în război cu ambrozia: pericolul invizibil din oraș

Primăvara târzie și vara aduc nu doar soare și căldură, ci și ambrozia – planta invazivă care amenință sănătatea locuitorilor Chișinăului. În sectorul Centru, autoritățile au demarat campania anuală de cosire și distrugere a ambroziei, folosind echipamente mecanizate și personal specializat. Lucrările vizează nu doar spațiile publice, ci și parcelele proprietate privată, unde cetățenii și companiile au obligația legală să îndepărteze planta.

Ambrozia este considerată unul dintre cei mai agresivi alergeni din Europa și poate declanșa reacții severe, de la rinite și iritații cutanate, până la crize de astm și, în cazuri extreme, șoc anafilactic. Specialiștii atrag atenția că polenul plantei se răspândește rapid pe distanțe mari, făcând prevenția individuală la fel de importantă ca și intervenția autorităților.

Pretura sectorului Centru coordonează echipele de întreținere care acționează zilnic în zonele cu risc ridicat: terenuri virane, margini de drum, terenuri abandonate și spații verzi din apropierea blocurilor. Îndepărtarea ambroziei nu este doar o chestiune de sănătate publică, ci și de conformitate cu legea, nerespectarea acestei obligații putând aduce amenzi semnificative pentru proprietari.

Campania se desfășoară în paralel cu acțiuni de informare și educare a cetățenilor. Materialele informative distribuie detalii despre identificarea ambroziei, metodele sigure de distrugere și riscurile asociate cu polenul. Reprezentanții autorităților recomandă cetățenilor să poarte mănuși și echipament de protecție în timpul stârpirii și să raporteze orice teren unde planta se răspândește necontrolat.

Specialiștii avertizează că lupta împotriva ambroziei nu se termină odată cu cositul mecanizat. Planta se regenerează rapid, iar implicarea comunității este esențială pentru prevenirea focarelor noi. În lipsa unei acțiuni susținute și continue, ambrozia va continua să afecteze sănătatea populației și calitatea vieții în Chișinău, mai ales în lunile calde, când polenul se răspândește pe scară largă.