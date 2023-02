UN AN DE RĂZBOI – Bucea, simbolul războiului din Ucraina

Unghiile vopsite în culori vii au fost cele care au dezvăluit identitatea cadavrului. Irina Filkina avea 52 de ani când a fost ucisă, în primele zile ale războiului din Ucraina. La aproape patru săptămâni de la moartea ei, despre care se crede că a avut loc în 5 martie, jurnaliştii au avut acces în oraşul Bucea, în apropiere de Kiev, după ce forţele ruseşti invadatoare au fugit.

Filkina se număra printre morţii rămaşi zăcând pe marginea drumului, iar fotografiile făcute cu mâna ei întoarsă în noroi, dar cu unghiile de un roşu aprins, s-au răspândit în întreaga lume şi au devenit un simbol puternic al suferinţei civililor.

La un an de la invazia ruşilor, familia şi prietenii ei s-au despărţit, vieţile lor fiind răvăşite de conflict. Rămân însă uniţi în durerea pentru o femeie a cărei moarte le pare încă atât de inutilă.

”Pentru mine, lumea s-a sfârşit pe 5 martie”, spune Svitlana Safonova, sora mai mare a Irinei Filkina, în timp ce plânge lângă mormântul ei, într-un cimitir de la periferia oraşului Bucea. ”Una este când cineva moare după o boală lungă şi este îngropat. Şi altceva este dacă cineva e ucis pe neaşteptate şi fără motiv”, continuă femeia în vârstă de 60 de ani. ”Şi când nici măcar nu ştii cum să o găseşti pentru a o îngropa, ca să aibă un loc de odihnă, un loc unde să venim”, adaugă ea, referindu-se la descoperirea întâmplătoare a corpului şi identităţii Irinei Filkina.

Svitlana a adus cu ea la mormânt 12 trandafiri roz, într-o zi rece şi cu ninsoare de la începutul lunii februarie. Vine frecvent aici, într-unul dintre cele cinci noi locuri de înmormântare despre care localnicii spun că au apărut în ultimele 12 luni pentru a găzdui morţii din război.

Bucea se afla pe drumul ruşilor spre oraşul râvnit Kiev şi, deşi au fost împinşi înapoi în cele din urmă, nivelul de distrugere şi pierderile de vieţi omeneşti de la Bucea au devenit sinonime cu brutalitatea forţelor invadatoare.

Primarul din Bucea a declarat că peste 400 de civili au fost ucişi aici de ocupanții ruși, unii fiind împuşcaţi cu mâinile legate la spate.

Ucraina şi Occidentul acuză Rusia de crime de război la Bucea, acuzaţie pe care Kremlinul o neagă. Moscova spune că duce o operaţiune specială de demilitarizare şi ”denazificare” şi susţine că imaginile cu cadavrele de pe străzile din Bucea sunt false şi regizate.

ZIUA ÎN CARE A MURIT DUMNEZEU

Rudele Irinei Filkina spun că aceasta a fost împuşcată de soldaţii ruşi în timp ce mergea cu bicicleta prin Bucea pentru a ajunge acasă. A murit pe strada Iablunska, o arteră lungă, acum de tristă amintire, de la periferia sudică a oraşului, unde s-au concentrat o mare parte din căutările de dovezi ale crimelor de război.

Abia la începutul lunii aprilie au început să circule pe site-uri şi pe reţelele sociale imagini cu rămăşiţele ei şi ale altor civili morţi. Manichiurista care îi făcuse unghiile Irinei Filkina a recunoscut cine era.

”Era o seară obişnuită”, îşi aminteşte Anastasia Subaceva. Femeia a locuit în Bucea, dar s-a mutat la Vilnius, unde şi-a găsit o nouă casă şi lucrează într-un salon de înfrumuseţare. ”Când mă uitam pe feed-ul meu de Instagram, am văzut o postare cu poze cu Irina şi fotografia mâinii. Mi s-a tăiat respiraţia”, a povestit ea pentru Reuters la începutul acestei luni.

Cineva făcuse legătura între imaginea corpului şi o fotografie pe care Subaceva o postase anterior, în care Filkina, zâmbitoare, îşi arăta unghiile proaspăt vopsite. Patru dintre ele erau roşii, iar a cincea avea o mică inimă mov mărginită de un lac argintiu.

”M-am uitat prin mesajele noastre şi am comparat pozele pe care i le-am făcut cu acea fotografie. Şi era ea. Am început să ţip … Am plâns pe umărul mamei mele, mă simţeam goală pe dinăuntru şi rănită”, mărturiseşte tânăra.

Safonova a aflat ce se întâmplase de la nepoatele ei, fiicele Irinei Filkina. Fotografiile care au circulat pe 2 aprilie au ajutat familia să găsească cadavrul. Fiicele au lansat un fond de caritate numit ”Mama Ira” pentru a strânge bani pentru copiii afectaţi de violenţele din Bucea.

Subaceva a rememorat cum Filkina, operator la un popular centru comercial din Kiev în momentul morţii sale, se pregătea să devină make-up artist şi a făcuse mai multe cursuri cu ea în februarie. Ele două au devenit apropiate, iar Subaceva spune că prietena ei mai în vârstă a inspirat-o să-şi trăiască viaţa din plin.

”Când mă gândesc la ea, îmi vine să zâmbesc”, spune ea.

Fiind întrebată ce a însemnat pentru ea 24 februarie, prima zi a invaziei ruseşti, Subacheva s-a gândit puţin înainte de a răspunde: ”Aceasta este ziua în care Dumnezeu a murit … Aceasta a fost ziua în care mi-a fost furată viaţa. 24 februarie este ziua în care viaţa a fost luată tuturor ucrainenilor, dar noi încercăm să o luăm înapoi”.

A makeup artist recognized this Bucha victim’s picture by her manicure. The pictured woman, Iryna Filkina, 52, had reached out to Anastasiia Subacheva in February about makeup classes. She dreamed of becoming popular and increasing the number of her Instagram followers. pic.twitter.com/V9MqURTuRA

— UkraineWorld (@ukraine_world) April 7, 2022