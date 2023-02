Un blogger militar rus îl numește pe Putin „un cadavru politic” și critică discursul președintelui Rusiei: „Este incapabil să evalueze situația sau să ofere o soluție adecvată la probleme”

Un blogger militar care l-a catalogat pe Vladimir Putin drept „cadavru politic” se numără printre personalitățile rusești proeminente care au criticat marele discurs de marți al președintelui Rusiei, relatează Sky News.

Astfel, potrivit unui alt blogger pro-Kremlin, Putin a omis eșecurile militare ale Rusiei și nu a reușit să stabilească obiectivele pentru război.

Canalele de bloguri pro-război cu mii de adepți au scăpat de măsurile de cenzură rusești mai draconice și variază de la conturi anonime la jurnaliști încorporați în forțele rusești.

„Putin, ca politician, este un cadavru”, a scris bloggerul Anatoly Nesmiyan pe canalul de Telegram, potrivit unei traduceri consultate de sursa citată.

„El este incapabil să evalueze situația, să evidențieze contradicțiile de bază sau să ofere o soluție adecvată la probleme”.

Cel mai notabil anunț din discursul lui Putin – suspendarea participării la ultimul tratat cu SUA privind armele nucleare rămas în vigoare în Rusia – a fost minimalizat ca fiind simbolic din punct de vedere politic, dar lipsit de semnificație pentru câmpul de luptă de către bloggerul Igor Girkin.

Grupul de reflecție american Institute for the Study of War (ISW) a apreciat că anunțul nuclear al președintelui a fost, în cele din urmă, o încercare de a reintroduce retorica nucleară în spațiul informațional pentru a compensa eșecurile de pe câmpul de luptă.

Analiza lor a fost similară cu cea a unor bloggeri militari, subliniind faptul că Putin ar fi putut folosi platforma pentru a anunța o mobilizare oficială, un război oficial sau pentru a planifica mișcări pentru industria de apărare a Rusiei.

„În schimb, Putin a spus foarte puține lucruri de substanță reală, probabil pentru a stabili condiții de informare continuă pentru un război prelungit în Ucraina prin faptul că nu a articulat obiective temporale specifice și a încadrat războiul ca fiind existențial pentru populația internă rusă”, a scris ISW.

Fondatorul grupului Wagner, Evgheni Prigojin, a afirmat că nu a urmărit discursul în direct, deoarece era prea ocupat să încerce să asigure muniție pentru mercenarii săi – care a criticat anterior Ministerul rus al Apărării pentru că nu a reușit să furnizeze necesarul pentru mercenarii săi.

