Un expert în cercetări anti-îmbătrânire dezvăluie cele 6 suplimente care duc la o viață lungă și sănătoasă

Un expert în cercetări anti-îmbătrânire a împărtășit cele șase suplimente pe care le ia zilnic, care speră că îl vor ajuta să aibă o viață lungă și sănătoasă, scrie Insider. Majoritatea experților sunt de acord că este mai bine să obțineți nutrienții de care aveți nevoie din alimente decât din suplimente. Totuși, suplimentele sunt utile dacă o persoană are un deficit de anumiți nutrienți sau dacă nu poate obține suficient din alimentație.

Dar unele persoane din spațiul antiîmbătrânire sunt dispuse să arunce prudența în vânt și să suplimenteze cu pastile cu risc relativ scăzut, cum ar fi vitamina D și rapamicina, un medicament utilizat în general pentru transplanturile de rinichi și unele tipuri de cancer, în speranța că își vor spori longevitatea în timp ce așteaptă dovezi concrete. David Clancy, care are în jur de 50 de ani și studiază biologia îmbătrânirii la Universitatea din Lancaster, Marea Britanie, a declarat pentru Business Insider că ia șase suplimente – unele din cauza presupuselor beneficii despre care a citit în cercetările științifice, iar altele pentru că un test de sânge a identificat deficiențe nutritive.

“Iau ulei de pește pentru acizi grași pentru că nu-mi place peștele”, a spus el. “A lua magneziu și vitamina D are sens pentru toată lumea în jurul vârstei mele. Acidul folic și B12 au sens pentru mine să le iau din cauza testului de sânge, iar ginkgo – ei bine, de ce nu?”. Iată ce trebuie să știți despre suplimentele pe care le ia Clancy.

Ginkgo biloba Ginkgo biloba este un supliment obținut din frunzele arborelui cu același nume, care conțin antioxidanți și sunt folosite de mult timp în medicina tradițională. Nu există dovezi concludente care să sugereze că poate ajuta la vreo afecțiune, potrivit Centrului Național pentru Medicină Complementară și Alternativă. Dar Clancy ia acest supliment de patru ani, după ce a văzut un mic studiu care sugera că ar putea fi util pentru o pierdere modestă în greutate la bărbații supraponderali și un altul privind impactul său potențial asupra performanței cognitive a persoanelor cu demență. În opinia lui Clancy, merită încercat, deoarece este luat pe scară largă și bine tolerat. “A fost luat de o mulțime de oameni de-a lungul istoriei, așa că sunt dispus să arunc zarurile și să încerc, pentru că nu este scump. Nu poate face rău”, a spus el. Ginkgo este considerat a fi sigur în cantități moderate, dar efectele secundare pot include dureri de stomac, dureri de cap, reacții cutanate și amețeli. Ulei de pește Acizii grași omega-3 care se găsesc în pește au fost legați de diverse beneficii pentru sănătate, inclusiv reducerea riscului de boli cardiovasculare, îmbunătățirea sănătății ochilor, ameliorarea inflamației și sprijinirea sănătății articulațiilor. Dar nu este clar dacă aceste beneficii provin de la omega-3 în mod specific sau de la alte părți ale peștelui în combinație cu acestea. Un studiu de amploare din 2018, de exemplu, a constatat că suplimentarea cu un gram de ulei de pește pe zi nu a redus riscul mediu de evenimente cardiovasculare sau de cancer la 25.871 de participanți. Dar a părut să scadă riscul pentru cei care nu mâncau mult pește. Dr. Howard LeWine, editorul medical șef la Harvard Health Publishing, a scris într-un articol despre oportunitatea de a lua suplimente de ulei de pește că “dacă nu mâncați pește sau alte fructe de mare, ați putea beneficia de un supliment de ulei de pește”, dar a adăugat că “este mai mult decât probabil că aveți nevoie de întreaga orchestră de grăsimi de pește, vitamine, minerale și molecule de susținere” care provin din consumul de pește pentru cele mai bune rezultate. Magneziu Îmbătrânirea umană este adesea asociată cu o deficiență de magneziu, spune Clancy, așa că ia un supliment în speranța de a-și spori longevitatea și de a-și ajuta somnul. O revizuire a studiilor din 2021 a constatat că, deși nu existau prea multe cercetări pe termen lung privind efectele suplimentării cu magneziu asupra îmbătrânirii și dezvoltării anumitor boli, era posibil ca menținerea unor niveluri sănătoase pe tot parcursul vieții să prevină inflamațiile cronice și să prelungească durata de viață. Iar o revizuire a 2022 de studii a constatat că, deși magneziul joacă un rol esențial în reglarea somnului, sunt necesare mai multe cercetări pentru a confirma dacă acesta ar putea îmbunătăți calitatea somnului. Vitamina B12 Vitamina B12 este un nutrient care ajută la fabricarea ADN-ului și la menținerea sănătății celulelor sanguine și nervoase. Ea se găsește în mod natural în produsele de origine animală, cum ar fi carnea, ouăle și laptele. Potrivit Cleveland Clinic, între 1,5% și 15% dintre persoanele din SUA au un deficit de vitamina B12, ceea ce poate provoca slăbiciune sau oboseală; pierdere în greutate; greață, vărsături sau diaree; piele gălbuie; gură sau limbă dureroasă; și pierderea poftei de mâncare. Majoritatea oamenilor pot obține toată vitamina B12 de care au nevoie din alimente, dar administrarea de suplimente poate fi benefică pentru persoanele care au probleme de absorbție sau care nu primesc suficient în alimentație, cum ar fi vegetarienii sau veganii, potrivit Office of Dietary Supplements. Vitamina B9 Folatul, sau vitamina B9, este important pentru creșterea și funcționarea celulelor, în special în timpul sarcinii, când ajută la reducerea riscului de defecte ale creierului și ale coloanei vertebrale. Se găsește în verdele cu frunze închise, fasole, mazăre și nuci, precum și în fructe precum portocalele, bananele, pepenii și căpșunile. Deși deficiența de acid folic este rară în SUA, Clinica Mayo recomandă suplimente de acid folic pentru cei al căror organism are dificultăți de absorbție din cauza unei diete sărace sau a unor probleme de sănătate, precum și pentru persoanele care sunt însărcinate, care alăptează sau care intenționează să rămână însărcinate. Vitamina D Vitamina D este necesară pentru sănătatea și rezistența oaselor și susține, de asemenea, sistemul imunitar și sistemul nervos. Dar una din patru persoane din SUA are deficit de vitamina D, potrivit ODS. Majoritatea oamenilor obțin vitamina D atunci când pielea lor este expusă la soare, deoarece foarte puține alimente o conțin în mod natural. Dar dacă oamenii nu se expun suficient de mult la soare, au pielea mai închisă la culoare sau sunt mai în vârstă, este posibil să nu obțină suficientă doar de la soare, potrivit Cleveland Clinic. O deficiență a acestui nutrient poate provoca dureri osoase, oboseală și schimbări de dispoziție, precum și slăbiciune musculară, crampe sau dureri la adulți și rahitism la copii.

