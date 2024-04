Un gigant auto vine pe piața din România: Vor apărea vehicule SF pe străzile din țara noastră

Mașinile chinezești câștigă tot mai mult popularitate, iar unii români le preferă în locul celor germane, de exemplu. În curând, un brand auto chinezesc de renume va intra pe piața auto din România.

Grupul maghiar AutoWallis a confirmat că va fi reprezentantul brandului chinezesc de vehicule comerciale Farizon pe piața din România. Farizon, lansată în 2016, este deținută de Geely Auto. Brandul de vehicule auto oferă o gamă largă și completă bazată pe surse noi de energie, inclusiv vehicule comerciale grele, ușoare, autobuze și un camion care utilizează metanolul ca și combustibil. Farizon a avut un succes semnificativ în Asia și acum a extins prezența pe piețele internaționale, inclusiv în America de Sud, Orientul Mijlociu și Asia de Sud-Est. Începând cu acest an, se va extinde și în Europa, începând cu piața românească, unde inițial vor fi disponibile modelele V6E și SuperVan.

“Distribuția mărcii Farizon în România va începe în a doua jumătate a anului 2024, iar primele modele disponibile vor fi V6E și SuperVan. Odată cu aducerea brandului Farizon în România, AutoWallis Distribution își consolidează prezența și în segmentul vehiculelor comerciale”, a declarat Alexandru Budeanu, Country Manager al AutoWallis Distribution România.

În ceea ce privește Lynk & Go, compania face parte din grupul chinez Geely, similar cu brandul Farizon. În contextul strategiei sale de extindere în Europa, Lynk & Go va introduce marca sa pe piața românească, precum și în Grecia. De asemenea, până la sfârșitul acestui an, intenționează să se extindă și în alte țări, printre care Slovenia, Croația, Serbia, Bulgaria, Muntenegru, Bosnia, Macedonia de Nord, Albania, Moldova și Kosovo. Astfel, brandul deținut de grupul Geely va fi prezent pe 19 piețe europene, printre care Suedia, Olanda, Belgia, Germania, Italia, Spania și Franța, pe lângă cele deja menționate. „Prin această lansare strategică ne vom extinde amprenta pe piața europeană, ne vom consolida brandul ca furnizor important de mobilitate flexibilă și, bineînțeles, vom livra mașini excelente. SEEAG este un jucător de renume în industrie, cu o infrastructură și operațiuni puternice, un partener ideal pentru aventura noastră în aceste noi teritorii”, a declarat Nicolas Lopez Appelgren, CEO al Lynk & Co.

