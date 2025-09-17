Un lăstar din teiul lui Eminescu, plantat la Chișinău

În curtea Muzeului Național al Literaturii Române din Chișinău a fost plantat astăzi un lăstar din teiul lui Mihai Eminescu de la Copou, Iași – arbore-simbol al poeziei românești.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai Ministerului Culturii, Ambasadei României, Primăriei Municipiului Iași, Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chișinău, precum și parteneri culturali și din mediul de afaceri.

„Plantarea acestui tei este un gest de recunoștință și continuitate, care leagă simbolic Iașul și Chișinăul, dar și România și Republica Moldova, prin forța poeziei și a memoriei culturale”, a declarat ministrul Culturii, Sergiu Prodan.

Acțiunea face parte din manifestările „De la Regele Poeziei la Regina României”.