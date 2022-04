Un pod feroviar folosit de Rusia pentru a-și aproviziona trupele din estul Ucrainei, aruncat în aer

Un pod feroviar important din Rusia în apropiere de granița cu Ucraina a fost parțial distrus în ceea ce ar putea fi un act de sabotaj săvârșit împotriva armatei ruse care încearcă să își înăsprească asaltul asupra regiunii Donbas din estul Ucrainei, scrie The Guardian.

Pozele cu podul din Belgorod parțial distrus, care au fost publicate inițial de presa locală din Rusia și de guvernatorul regiunii, arată o secțiune a podului care a fost împinsă în sus de o posibilă explozie.

„Nu există victime”, a anunțat guvernatorul rus Viaceslav Gladkov într-o declarație postată online.

„Numai calea ferată a fost distrusă. Vă voi informa despre motive mai târziu.”

Belgorod railway damage (explosion) appears to be the work of Ukrainian SF groups — creating doubts for Russia at a time that it wants to commit everything it has for a renewed offensive in eastern Ukraine. pic.twitter.com/4q2bfJHkQj

Incidentul vine într-o perioadă în care Rusia a început să își remilitarizeze regiunea de graniță cu Ucraina, emițând alerte, construind noi puncte de trecere militare și mobilizând localnicii din zonă, semn că obiectivul strategiei militare a Rusiei se mută spre estul Ucrainei.

Ucraina nu a confirmat că ar fi în spatele atacului din Belgorod, însă analiștii spun că o astfel de operațiune ar fi una logică pentru a încetini deplasarea sistemelor de artilerie grea și alte vehicule militare de care rușii au nevoie pentru a lua cu asalt Donbasul.

Rusia utilizează sistemul feroviar pentru a-și transporta echipamentul militar greu. Podul se află la doar câțiva kilometri de granița cu Ucraina pe o rută pe care Rusia și-ar putea aproviziona trupele din zona orașului ucrainean Izium, capturat în timpul războiului declanșat de ruși în 24 februarie.

Railway bridge in Shebekinsky District, Belgorod Oblast, has been heavily damaged by what looks like a saboteur attack.

The bridge is located at 50.388086,36.831113, about 6.5 km away from the Ukrainian Border. pic.twitter.com/kZ1aL8eLkz

