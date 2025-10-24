Un proprietar de local din Chișinău a fost trimis în judecată pentru trafic de cocaină

Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Botanica, a anunțat finalizarea urmăririi penale și transmiterea în instanță a cauzei penale în care trei bărbați, cu vârste de 45, 35 și 24 de ani, sunt acuzați de comiterea infracțiunii de trafic de droguri.

Potrivit probelor administrate de procurori, primul învinuit, proprietar al unui local din capitală, ar fi acționat împreună cu un tânăr de 24 de ani și alte persoane neidentificate, obținând din surse nestabilite o cantitate de cocaină în proporții deosebit de mari. Drogurile ar fi fost păstrate, dozate și ulterior comercializate către diverse persoane, în special locuitori ai municipiului Chișinău.

La data de 4 aprilie 2025, cei doi ar fi vândut o cantitate de droguri celui de-al treilea învinuit, un bărbat de 35 de ani, moment în care au fost deconspirați și reținuți în flagrant de oamenii legii.

În urma perchezițiilor efectuate în ziua următoare, 5 aprilie 2025, la domiciliul proprietarului localului, au fost ridicate un cântar electronic și pachețele conținând cocaină cu o greutate totală de peste 270 de grame, cantitate care, potrivit legii, constituie proporții deosebit de mari.

Procurorii i-au acuzat pe bărbații de 45 și 24 de ani de circulație ilegală a drogurilor în scop de înstrăinare în proporții deosebit de mari (art. 217¹ alin. (4) lit. d) din Codul penal), iar pe cel de 35 de ani – de păstrare a drogurilor în proporții mari fără scop de înstrăinare (art. 217 alin. (2) din Codul penal).

Primul învinuit este Petru Chicu, bucătarul și proprietarul unui restaurant din capitală, dar și fostul prezentator al unei emisiuni TV.

Solicitat de sursa citată, Chicu nu a negat acest lucru și a declarat că va merge în instanță.

Conform legislației, pentru traficul de droguri în proporții deosebit de mari, persoana vinovată se sancționează cu închisoare de până la 15 ani și interdicția de a exercita o anumită activitate pe o perioadă de până la 5 ani.