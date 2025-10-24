Putin susține că summitul propus de SUA la Budapesta este amânat, nu anulat

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că întâlnirea planificată cu președintele american Donald Trump la Budapesta nu a fost anulată definitiv, ci amânată, după ce Washingtonul a introdus un nou pachet de măsuri restrictive împotriva economiei ruse. Liderul de la Kremlin a precizat că, în cadrul ultimei convorbiri telefonice dintre cei doi, propunerea privind data și locul summitului a venit din partea Washingtonului.

„În ultima noastră convorbire telefonică, propunerea privind întâlnirea și locul acesteia a venit din partea americană. Am fost de acord, dar am spus că astfel de reuniuni trebuie bine pregătite. Acum, din câte văd, președintele SUA a decis să o amâne. Ce pot spune? Dialogul este întotdeauna mai bun decât confruntarea, disputele sau, cu atât mai mult, războiul”, a declarat Putin, citat de RIA Novosti.

Între timp, administrația americană a confirmat că întâlnirea de la Budapesta este suspendată, însă nu complet exclusă.

„Președintele a spus întotdeauna că va impune măsuri împotriva Rusiei atunci când va considera că este momentul potrivit și necesar, iar ieri a fost acea zi”, a declarat pe 23 octombrie purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt.

Ea a explicat că Donald Trump și-a exprimat de mai mult timp frustrarea față de Vladimir Putin, dar și față de ambele părți implicate în conflictul din Ucraina.

„Președintele a spus mereu că, pentru a ajunge la un acord de pace real, ambele părți trebuie să fie cu adevărat interesate de acest lucru”, a subliniat reprezentanta Casei Albe.

Potrivit lui Leavitt, liderul american a constatat „lipsa de interes și de acțiuni concrete” din partea Rusiei pentru a avansa către o soluție pașnică.

„Așadar, o întâlnire între cei doi lideri nu este complet exclusă. Președintele și întreaga administrație speră ca, într-o zi, acest lucru să se întâmple din nou, dar dorim să fim siguri că o astfel de întâlnire ar aduce un rezultat concret și pozitiv și ar reprezenta o utilizare eficientă a timpului președintelui”, a conchis Leavitt.