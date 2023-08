Un ucrainean, stabilit în Cahul, trimis pe banca acuzațiilor pentru descărcarea a mii de fișiere cu pornografie infantilă

Un cetățean ucrainean, stabilit în orașul Cahul, a fost trimis pe banca acuzaților pentru descărcarea și deținerea a circa 27 de mii de fotografii și filmulețe cu copii, cu caracter pornografic, informează PCCOCS.

Astfel, potrivit datelor din dosar, bărbatul a descărcat imagini foto și video obscene ale copiilor, inclusiv cu implicarea lor în activități sexuale. O parte din fișiere le-a păstrat pe calculator, alta – pe telefon, transmite Deschide.md.

„În cea mai marte parte, în imagini sunt reprezentați copii de vârstă preșcolară”, precizează procurorii.

Dispozitivele electronice ale bărbatului au fost supuse expertizei de către ofițerii Direcției Infracțiuni Informatice a Inspectoratului Național de Investigații, urmare a sesizării cazului de către Interpol. Drept rezultat, s-a demonstrat faptul că fișierele în cauză au un conținut pornografic, interzis de Codul penal.

În context, procurorii PCCOCS atenționează cetățenii despre faptul că descărcarea și vizionarea fotografiilor sau video-urilor care prezintă organele sexuale ale copiilor, precum și vizionarea activităților sexuale ale acestora constituie pornografie infantilă.

„Aceste acțiuni se pedepsesc cu închisoare de până la trei ani”, atenționează procurorii.

De asemenea, în comunicatul emis de PCCOCS, se aduce la cunoștință că învinuitul are 33 de ani. De câțiva ani acesta locuiește în sudul Moldovei, după căsătoria cu o moldoveancă. Acesta are studii superioare, iar în R. Moldova are permis de ședere temporară, astfel încât periodic revine la baștină în Ucraina.

