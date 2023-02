Ungaria va continua să sprijine Ucraina, deși Viktor Orban cere încetarea focului

Ungaria va continua să furnizeze asistenţă umanitară şi financiară Ucrainei, potrivit secretarului de stat pentru comunicare internaţională Zoltan Kovacs, care a transmis acest mesaj după ce preşedintele Ucraieni, Volodimir Zelenski şi premierul ungar Viktor Orbán s-au întâlnit joi, 9 februarie, la Bruxelles, relatează CNN.

Kovacs a postat pe Twitter o fotografie cu Orbán şi Zelenski dându-şi mâna în marja reuniunii Consiliului European (CE).

”Susţinem o încetare imediată a focului pentru a evita alte morţi. Ungaria face parte din tabăra păcii”, i-a spus Orban lui Zelenski, în condiţiile în care relaţiile dintre Budapesta şi Kiev nu sunt tocmai cordiale.

.@PM_ViktorOrban following meeting with @ZelenskyyUA: Hungary will continue to provide humanitarian and financial assistance to Ukraine. „We support an immediate ceasefire to avoid further deaths. Hungary belongs to the peace camp.” pic.twitter.com/y9Rbwd9RWV

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) February 9, 2023