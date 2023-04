Unificarea sărbătorii de Paște: Ce trebuie să se întâmple pentru ca ortodocșii și catolicii să celebreze în aceeași zi?

Cererea de a uni sărbătoarea Paștelui între Biserica Ortodoxă Română, catolici și protestanți crește în popularitate, iar Patriarhia Română ia în considerare această propunere de schimbare a Calendarului Ortodox. Potrivit doctorului în Teologie și Studii Religioase, Cristian Vechiu, BOR are posibilitatea de a renunța în viitor la tradiția nefericită a calculării Paștelui pe baza calendarului iulian, care este învechit.

Tot mai multe voci cer ca Biserica Ortodoxă Română să celebreze Paștele odată cu catolicii și protestanții, iar Patriarhia Română a reacționat și a transmis că soluționarea acestei probleme, care nu este una de natură dogmatică, ci una de unitate inter-bisericească, presupune reînceperea unor consultări între Bisericile Ortodoxe și decizia unui viitor și necesar Sinod pan-ortodox.

După ce fostul ministru de Externe Teodor Baconschi și profesorul Adrian Papahagi, ambii apropiați de Biserica Ortodoxă Română, au cerut duminică prin postări pe rețelele sociale ca BOR să celebreze Paștele odată cu catolicii și protestanții, Cristian Preda, decanul Facultății de Științe Politice a Universității din București, s-a alăturat propunerii. „Da, duminica în care sărbătorim Paștele ar trebui calculată după calendarul gregorian, așa cum se face și-n cazul Crăciunului. Mă alătur, de aceea, propunerii făcute Adunării Naționale Bisericești și Sfântului Sinod al BOR de către Adrian Papahagi și Teodor Baconschi“, a scris Cristian Preda, luni, pe pagina sa de Facebook.

Ce spun fețele bisericești

Fețele bisericești au păreri împărțite despre această problemă. Mitropolitul Clujului, ÎPS Andrei Andreicuț, susține că Biserica Ortodoxă Română (BOR) ar trebui să sărbătorească Paștele în același timp cu țările din Vest, după calendarul gregorian, scrie Cluj24. „Trebuie să ne aducem aminte că, în 1922, Biserica Ortodoxă Română (BOR) a trecut pe calendarul gregorian și 4 ani s-au sărbătorit Paștele după Pascalia nouă. Constatând că mai toate țările ortodoxe au rămas cu Paștele pe calendarul vechi, pe calendarul iulian, pentru comuniunea cu ceilalți frați ortodocși, a revenit și BOR la calendarul vechi. Sigur că am dori din tot sufletul să se poată repara calendarul și apreciem demersul profesorului Papahagi. (…) Patriarhia Ierusalimului este pe stil vechi, iar noi, ortodocșii, sărbătorim Paștele pe stil vechi, dar sfânta lumină la Ierusalim la aceste Paște pe stil vechi coboară. Eu cred că și dacă am sărbători pe stil nou, și am fi în comuniune cu țările din Vest, eu cred că sfânta lumină tot ar coborî, datorită credinței noastre la Paște. Ne rugăm la Dumnezeu ca acest lucru să se repare“, a spus ÎPS Andrei.

Pe de altă parte, Arhiepiscopul Tomisului, Înalt Prea Sfinţitul Teodosie, a respins propunerea ca Biserica Ortodoxă Română să celebreze Paștele odată cu credincioșii catolici și ortodocși. Mai mult, Teodosie a făcut și unele comentarii cu conotații negative la adresa credincioșilor catolici. „Acolo este Paştele adevărat unde vine Sfânta Lumină. Au catolicii Sfântă Lumină? N-au. Alţii? N-au. Toţi se adună la lumina ortodocşilor şi strigă adevărata lumină a ortodocşilor. Dar nu îndrăznesc să vină, că e greu la ortodocşi, că sunt posturi mari, aspre, metanii, rânduieli de slujbă mai lungi. Le place să proclame într-un cuvânt. Dar e greu să ţii rânduiala, căci cere jertfă multă“, a declarat ÎPS Teodosie.

Cum se pot rezolva lucrurile

Doctor în Teologie şi Studii Religioase, Cristian Vechiu a explicat pentru „Adevărul“ de ce nu exclude ca BOR să decidă să celebreze Paștele odată cu catolicii și protestanții. „Problema sărbătoririi Paștelui după calendarul gregorian este pusă în discuție ceva mai serios în această perioadă. Biserica Ortodoxă Română celebrează Paștele conform unor calcule bazate pe calendarul iulian, deși în restul anului liturgic folosește asemenea Bisericii Catolice calendarul gregorian. Dat fiind faptul că în ortodoxie un principiu de bază al orânduirii bisericilor este autocefalia, există o posibilitate crescută în acest moment ca BOR să stabilească trecerea totală la calendarul gregorian, fapt ce ar permite sărbătorirea Paștelui la aceeași dată cu Biserica Catolică și bisericile protestante. În planul extins al lumii ortodoxe, subiectul rămâne unul delicat mai ales din cauza conflictului dintre Rusia și Ucraina. Există probabil temerea că un astfel de subiect ar putea scinda și mai mult lumea ortodoxă, pentru că este greu de crezut că un conciliu pan-ortodox ar adopta o decizie comună privind schimbarea calendarului. Să nu uităm faptul că nici în privința celebrării Crăciunului nu avem o concordanță pentru toate bisericile ortodoxe. Cred însă că BOR are posibilitatea ca în perioada următoare să se distanțeze de o tradiție nefericită (cea a calculării Paștelui în funcție de un calendar altfel scos din uz) și să respecte în fond principiile hotărâte la Primul Conciliu de la Niceea, din 325, venind astfel în acord cu lumea creștină din Vest. Această schimbare ar putea fi un punct de plecare și pentru alte biserici ortodoxe (în momentul actual, doar Biserica Ortodoxă din Finlanda celebrează Paștele la aceeași dată cu lumea catolică). Desigur, ar fi de urmărit în primul rând reacția Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol, dar tind să cred că în baza dialogului interconfesional Patriarhul Constantinopolului va avea un răspuns pozitiv. În cele din urmă, pași ca aceștia pot micșora distanțele și fracturile din lumea creștină“, a declarat expertul.

Poziția BOR

De altfel, Patriarhia Română a reacționat și a transmis prin purtătorul de cuvânt Vasile Bănescu că „posibilitatea și dorința sărbătoririi Paștelui la aceeași dată în toată lumea creștină au rațiuni și justificări depline, rămânând un ideal absolut dezirabil“. „Soluționarea acestei probleme, care NU este una de natură dogmatică, ci una de unitate inter-bisericească, presupune reînceperea unor consultări între Bisericile Ortodoxe și decizia unui viitor și necesar Sinod pan-ortodox. Este de menționat că aceste discuții s-au purtat frecvent și intens de-a lungul timpului, inclusiv de-a lungul secolului trecut. Așa cum se știe, BOR a adoptat calendarul îndreptat (corectat) de la data de 1 octombrie 1924. Nu toate Bisericile Ortodoxe au făcut-o însă (Patriarhia Ierusalimului, Biserica Ortodoxă Rusă, Biserica Ortodoxă Sârbă, Biserica Ortodoxă a Georgiei și Biserica Ortodoxă din Macedonia). Ceea ce ridică, desigur, o întrebare: în ce constă concret valoarea fidelității față de un calendar dovedit științific ca (actualmente) eronat (rămas în urmă cu 13 zile)? Ceea ce constituie și cauza majoră a problemei sărbătoririi Paștelui la o dată diferită în lumea creștină apuseană și răsăriteană. Rațiunea pentru care Bisericile Ortodoxe care au adoptat în mod firesc calendarul corectat au decis totuși (în 1927) să sărbătorească în continuare (doar) Paștele împreună cu celelalte Biserici refractare la această îndreptare calendaristică a fost și este încă păstrarea unității ortodoxe în jurul celei mai importante sărbători creștine: Învierea Domnului“, a transmis Patriarhia prin vocea lui Vasile Bănescu.

