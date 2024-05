Unităţile de asalt ale ruşilor, blocate în Krasnohorivka

O declaraţie în acest sens a fost făcută miercuri seară de către purtătorul de cuvânt al grupului ucrainean de trupe “Hortiţia”, Nazar Voloşin. “Inamicul a pătruns în oraș în grupuri mici de asalt și a rămas pe teritoriul uzinei. Datorită eforturilor unităților noastre, în special ale brigăzii 59, inamicul a fost blocat și este încă acolo” – a declarat militarul ucrainean.

Potrivit lui Voloşin, grupurile de asalt ale ruşilor din zona respectivă nu mai au posibilitatea de a fi aprovizionate cu muniție. “Apărătorii noștri deţin complet controlul focului atât la Krasnohorivka, cât și la periferia așezării. În ultimele 24 de ore, apărătorii noştri au lichidat aproximativ 30 de inamici în apropiere de Krasnohorivka” – a adăugat Voloşin.

Ruşii efectuează acum atacuri în apropierea satului Netailove și încearcă să ia cu asalt partea de est a localităţii Pervomaiske. “Lângă Nevelski, de asemenea, vin în grupuri mici şi contraatacă, însă soldații noștri îi resping” – a adăugat Nazar Voloşin, purtătorul de cuvânt al grupului ucrainean de trupe “Hortiţia”.

????We are waiting for information. of May 9.

Situation from May 8. “Russian troops are still in Krasnohorivka, but they are cut off from ammunition supplies” – spokesman for OSU “Khortytsia” pic.twitter.com/FgB8DycIuj

— Jarek (@JarekKuczko) May 9, 2024