Urmează gripa aviară la oameni? Cum stau lucrurile cu următoarea amenințare infecțioasă pentru oameni

Focarele de gripă aviară în rândul vacilor de lapte din mai multe state și cel puțin o infecție la un lucrător agricol din Texas au stârnit temeri că acest virus ar putea fi următoarea amenințare infecțioasă pentru oameni, informează New York Times.

Virusul gripal, denumit H5N1, este foarte patogen, ceea ce înseamnă că are capacitatea de a provoca boli grave și moartea. Dar, deși răspândirea sa printre vaci a fost neașteptată, oamenii pot contracta virusul doar în urma unui contact apropiat cu animalele infectate, nu unii de la alții, au declarat oficialii federali. “Este vorba, de fapt, de oameni care se află în medii în care pot interacționa cu bovine infectate cu acest virus”, a declarat Dr. Demetre Daskalakis, directorul Centrului Național pentru Imunizare și Boli Respiratorii din cadrul Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor. “Riscul pentru majoritatea celorlalți este foarte scăzut”, a adăugat el. “În acest moment, evaluarea noastră a riscului nu s-a schimbat, dar dacă se va schimba, vom fi destul de rapizi și destul de transparenți în legătură cu acest lucru”.

Gripa aviară este adesea fatală la păsări, dar niciuna dintre vacile infectate nu a murit până acum. Singurul simptom la pacientul din Texas a fost conjunctivita, sau ochiul roz, care a fost de asemenea raportat la persoanele infectate în timpul altor focare de gripă aviară. C.D.C. și alte agenții din Statele Unite și din alte părți au urmărit H5N1 timp de ani de zile pentru a monitoriza evoluția acestuia. Agențiile federale au stocat vaccinuri și medicamente pentru a fi folosite în cazul unei eventuale epidemii de gripă aviară.

“Suntem mai pregătiți pentru o pandemie de gripă decât, probabil, orice alt focar care ar putea apărea, orice alt agent patogen”, a declarat Rick Bright, directorul executiv al Bright Global Health, o companie de consultanță care se concentrează pe îmbunătățirea răspunsurilor la urgențele de sănătate publică. Dr. Bright a condus pregătirea pentru gripă la Biomedical Advanced Research and Development Authority, sau BARDA, agenția federală care sprijină cercetarea privind vaccinurile și medicamentele pentru situații de urgență, timp de mai mulți ani înainte de a fi director al agenției din 2016 până în 2020. Iată ce trebuie să știm despre virusul H5N1: Este inevitabilă o pandemie umană? În rândul păsărilor și animalelor, gripa aviară H5N1 este deja o pandemie, sau o panzooză, cu infecții observate pe toate continentele, cu excepția Australiei. Până în prezent, virusul nu a evoluat într-o formă care să se poată răspândi cu ușurință de la o persoană la alta și este posibil să nu o facă niciodată. După cum indică și numele său, H5N1 a reprezentat o problemă în primul rând la păsări. Dar acum s-a răspândit la o gamă largă de specii, de la păsări marine și mici gunoieri, precum vulpile, până la mamifere mari, precum urșii și vacile. Au existat infecții sporadice la oameni din 1997, când a apărut un grup de cazuri în Hong Kong. Dar majoritatea pacienților din întreaga lume au fost în contact foarte strâns cu animalele infectate și, în general, aceștia nu au transmis virusul la alte persoane. Pentru a deveni adeptul transmiterii între oameni, H5N1 ar trebui să preia mai multe mutații suplimentare și să își schimbe forma. Tulpina care a fost izolată de la lucrătorul agricol infectat din Texas poartă una dintre aceste mutații, dar această modificare a mai apărut înainte – la oameni, vulpi și foci, printre altele – fără alte consecințe. Infecțiile la oameni de până acum “din fericire, toate sunt încă transmisiuni interspecii de o singură dată”, a declarat Vincent Munster, un virusolog de la Institutul Național de Alergii și Boli Infecțioase care a studiat mutațiile necesare pentru ca H5N1 să se adapteze la oameni. Istoria sugerează că, chiar dacă virusul se schimbă suficient de mult pentru a începe o transmitere pe scară largă între oameni, ar putea fi nevoit să renunțe la ceva în schimb, a spus Dr. Munster. De exemplu, atunci când alte virusuri gripale s-au adaptat la oameni, acestea și-au pierdut o mare parte din virulență, provocând doar simptome ușoare. Cum vom ști dacă virusul se răspândește la oameni? H5N1 este un virus gripal care este urmărit de rețele științifice extinse care urmăresc virusurile gripale din întreaga lume. “Suntem cu ochii pe el și îl urmărim de ani de zile”, a declarat Dr. Daskalakis. Aceste rețele de supraveghere au urmărit H5N1 chiar înainte de apariția sa la păsări și animale în ultimii doi ani. Acum sunt în alertă maximă. Oamenii de știință urmăresc mutațiile care ar putea face H5N1 mai probabil să infecteze oamenii sau să devină rezistent la vaccinurile și medicamentele disponibile pentru a-l contracara. Organizația Mondială a Sănătății, C.D.C. și alte organizații de sănătate la nivel mondial fac în mod obișnuit schimb de informații și de secvențe genetice pentru a monitoriza ce tulpini de gripă se răspândesc și unde. În cazul epidemiei actuale, Departamentul Agriculturii a transmis secvențe genetice de la vacile infectate către C.D.C., care analizează secvențele și se asigură că vaccinurile și medicamentele stocate sunt încă eficiente. Avem un vaccin pentru gripa aviară? Da. BARDA are suficiente elemente de bază pentru vaccinuri – inclusiv adjuvanți, substanțe care pot spori puterea unui vaccin – pentru a produce milioane de doze în câteva săptămâni. Producția în masă ar putea, de asemenea, să se intensifice rapid dacă este necesar, au declarat oficialii federali. C.D.C. are deja doi viruși candidați care pot fi folosiți pentru a produce vaccinuri. Pe măsură ce virusul se schimbă – căpătând mutații care îl fac rezistent la vaccinurile și medicamentele actuale, de exemplu – cercetătorii federali ar putea crea candidați mai noi. Se poate apela la trei companii farmaceutice pentru a face vaccinuri pentru gripa aviară, dar aceste vaccinuri ar fi fabricate pe aceleași linii de producție care sunt folosite pentru a face vaccinurile împotriva gripei sezoniere. Înainte de a se lansa în fabricarea pe scară largă, oficialii federali ar trebui să ia în considerare implicațiile întreruperii producției sezoniere, a declarat David Boucher, directorul departamentului de pregătire și răspuns la boli infecțioase din cadrul Departamentului de Sănătate și Servicii Umane. Companiile farmaceutice nu folosesc toate metodele pe bază de ouă pentru a produce vaccinuri, un aspect important de luat în considerare din cauza potențialului ca focarele de gripă aviară să deraieze aprovizionarea cu ouă a națiunii. BARDA caută, de asemenea, să adauge ARNm la lista tehnologiilor care pot fi folosite pentru a produce vaccinuri împotriva gripei aviare. (Vaccinurile Covid-19 realizate de Pfizer și Moderna se bazau pe această metodă). Ce se întâmplă cu tratamentele? Cel puțin patru medicamente antivirale sunt disponibile pentru a trata persoanele care se pot îmbolnăvi de gripă aviară, inclusiv medicamentul generic oseltamivir, disponibil pe scară largă, comercializat uneori sub numele de Tamiflu. Spre deosebire de vaccinuri, care sunt stocate de către guvernul federal, medicamentele antivirale sunt disponibile în comerț. Versiunile generice ale oseltamivirului sunt realizate de mai mulți producători din întreaga lume. Guvernul federal deține un stoc de zeci de milioane de doze de oseltamivir, a declarat Dr. Boucher. Guvernul este în strânsă comunicare cu producătorii care ar putea crește rapid producția de oseltamivir, așa cum a făcut-o în trecut în timpul unor sezoane de gripă nefavorabile. Toate aceste pregătiri sunt pregătite pentru cel mai rău scenariu, dar “nu suntem încă acolo”, a spus Dr. Boucher. “Treaba noastră aici este să ne pregătim pentru ce e mai rău și să ne pregătim pentru asta în cazul în care se va întâmpla”.

